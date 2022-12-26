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الأسبوع في 7 صور: طقس ثلجي.. والأجواء الباردة تدفع القرود لهذا الفعل

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدت الفيضانات في ماليزيا إلى مقتل أكثر من 12 شخصًا، وتشريد أكثر من 60 ألف شخص، فيما كانت الثلوج تتساقط بكثافة في بقاع من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


مكالمة وسط الفيضان!.. رجل يجلس ويتحدث عبر الهاتف وسط مياه الفيضانات في شاه علم بماليزيا



مباراة الضباب!.. لم يمنع الضباب الكثيف فريقي رجبي في أسكتلندا من اللعب



يا له من طقس بارد!.. حتى قرود المكاك أشعلت نيران للتدفئة في صقيع اليابان



الصقيع الشتوي!.. الأوز يحلق فوق الحقول الهولندية الباردة



مدينة الغيوم.. الغيوم الكثيفة تغطي مدينة سالزبرج النمساوية كما شوهدت من فوق جبل جايسبرج



هل تصدى لها؟.. طفل يسدد تسديدة قوية على بابا نويل في الهن



الطلاء الأبيض.. عاصفة ثلجية تصبغ الأشجار باللون الأبيض في شتاءٍ بارد في حديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا





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الأسبوع في 7 صور: طقس ثلجي.. والأجواء الباردة تدفع القرود لهذا الفعل
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدت الفيضانات في ماليزيا إلى مقتل أكثر من 12 شخصًا، وتشريد أكثر من 60 ألف شخص، فيما كانت الثلوج تتساقط بكثافة في بقاع من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


مكالمة وسط الفيضان!.. رجل يجلس ويتحدث عبر الهاتف وسط مياه الفيضانات في شاه علم بماليزيا



مباراة الضباب!.. لم يمنع الضباب الكثيف فريقي رجبي في أسكتلندا من اللعب



يا له من طقس بارد!.. حتى قرود المكاك أشعلت نيران للتدفئة في صقيع اليابان



الصقيع الشتوي!.. الأوز يحلق فوق الحقول الهولندية الباردة



مدينة الغيوم.. الغيوم الكثيفة تغطي مدينة سالزبرج النمساوية كما شوهدت من فوق جبل جايسبرج



هل تصدى لها؟.. طفل يسدد تسديدة قوية على بابا نويل في الهن



الطلاء الأبيض.. عاصفة ثلجية تصبغ الأشجار باللون الأبيض في شتاءٍ بارد في حديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا





26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
02:00 AM

الأسبوع في 7 صور: طقس ثلجي.. والأجواء الباردة تدفع القرود لهذا الفعل

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
5,442

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدت الفيضانات في ماليزيا إلى مقتل أكثر من 12 شخصًا، وتشريد أكثر من 60 ألف شخص، فيما كانت الثلوج تتساقط بكثافة في بقاع من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


مكالمة وسط الفيضان!.. رجل يجلس ويتحدث عبر الهاتف وسط مياه الفيضانات في شاه علم بماليزيا



مباراة الضباب!.. لم يمنع الضباب الكثيف فريقي رجبي في أسكتلندا من اللعب



يا له من طقس بارد!.. حتى قرود المكاك أشعلت نيران للتدفئة في صقيع اليابان



الصقيع الشتوي!.. الأوز يحلق فوق الحقول الهولندية الباردة



مدينة الغيوم.. الغيوم الكثيفة تغطي مدينة سالزبرج النمساوية كما شوهدت من فوق جبل جايسبرج



هل تصدى لها؟.. طفل يسدد تسديدة قوية على بابا نويل في الهن



الطلاء الأبيض.. عاصفة ثلجية تصبغ الأشجار باللون الأبيض في شتاءٍ بارد في حديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا





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