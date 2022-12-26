الأسبوع في 7 صور: طقس ثلجي.. والأجواء الباردة تدفع القرود لهذا الفعل

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدت الفيضانات في ماليزيا إلى مقتل أكثر من 12 شخصًا، وتشريد أكثر من 60 ألف شخص، فيما كانت الثلوج تتساقط بكثافة في بقاع من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.





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