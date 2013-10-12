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أمطار الباحة .. "المدني" تجدّد تنبيهاتها بتوخي الحيطة والحذر

"الأرصاد" نبّهت لهطولات متوسطة إلى غزيرة حتى الـ 8 مساءً

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

الدفاع المدني الباحة الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الباحة .. "المدني" تجدّد تنبيهاتها بتوخي الحيطة والحذر
سبق

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
01:35 PM

أمطار الباحة .. "المدني" تجدّد تنبيهاتها بتوخي الحيطة والحذر

"الأرصاد" نبّهت لهطولات متوسطة إلى غزيرة حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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