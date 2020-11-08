النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ميسي يقود برشلونة إلى فوز عريض على ريال بيتيس

في الجولة 9 من الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ22 عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي، وأضاع الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان فرصة تعزيز النتيجة للفريق الكتالوني بإهداره ركلة جزاء عند الدقيقة الـ33 تصدى لها الحارس التشيلي كلاوديو برافو ببراعة، قبل أن يسجل بيتيس هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع للشوط الأول عن طريق الباراغوياني أنتونيو سانابريا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أشرك الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، نجم الفريق وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يخيب أمل مدربه وعشاق برشلونة بإهدائه هدفًا على طبق من ذهب لغريزمان في الدقيقة الـ49 وتسجيله لهدفين في الدقيقتين 62 من ركلة جزاء و82، فيما تكفل بيدري بالهدف الخامس للفريق الكتالوني، وسجل الهدف الثاني للضيوف لورينزو مورن في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز أنهى برشلونة سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز بعد تعادلين وهزيمتين في مبارياته الأربع السابقة في الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.

الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
ميسي يقود برشلونة إلى فوز عريض على ريال بيتيس
سبق

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ22 عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي، وأضاع الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان فرصة تعزيز النتيجة للفريق الكتالوني بإهداره ركلة جزاء عند الدقيقة الـ33 تصدى لها الحارس التشيلي كلاوديو برافو ببراعة، قبل أن يسجل بيتيس هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع للشوط الأول عن طريق الباراغوياني أنتونيو سانابريا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أشرك الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، نجم الفريق وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يخيب أمل مدربه وعشاق برشلونة بإهدائه هدفًا على طبق من ذهب لغريزمان في الدقيقة الـ49 وتسجيله لهدفين في الدقيقتين 62 من ركلة جزاء و82، فيما تكفل بيدري بالهدف الخامس للفريق الكتالوني، وسجل الهدف الثاني للضيوف لورينزو مورن في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز أنهى برشلونة سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز بعد تعادلين وهزيمتين في مبارياته الأربع السابقة في الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
12:05 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
02:10 AM

ميسي يقود برشلونة إلى فوز عريض على ريال بيتيس

في الجولة 9 من الدوري الإسباني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
141

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ22 عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي، وأضاع الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان فرصة تعزيز النتيجة للفريق الكتالوني بإهداره ركلة جزاء عند الدقيقة الـ33 تصدى لها الحارس التشيلي كلاوديو برافو ببراعة، قبل أن يسجل بيتيس هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع للشوط الأول عن طريق الباراغوياني أنتونيو سانابريا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أشرك الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، نجم الفريق وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يخيب أمل مدربه وعشاق برشلونة بإهدائه هدفًا على طبق من ذهب لغريزمان في الدقيقة الـ49 وتسجيله لهدفين في الدقيقتين 62 من ركلة جزاء و82، فيما تكفل بيدري بالهدف الخامس للفريق الكتالوني، وسجل الهدف الثاني للضيوف لورينزو مورن في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز أنهى برشلونة سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز بعد تعادلين وهزيمتين في مبارياته الأربع السابقة في الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,602
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,010
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,086

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة