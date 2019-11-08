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"أوراوا" الياباني.. تأهل كثاني مجموعته وبفارق الأهداف في الأدوار النهائية ليصل للنهائي

تترقب الجماهير الآسيوية مباراة ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني مساء غدٍ السبت في الرياض قبل أن تقام مباراة العودة في الشهر الحالي يوم 24 بعد أسبوعين من مباراة الذهاب، وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على مشوار الفريق الياباني في البطولة.
وقع أوراوا في بداية دور المجموعات مع فرق جيونبوك الكوري وبكين جوان الصيني وبوريرام يونايتد التايلاندي، تأهل أوراوا للدور التالي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط خلف جيونبوك الكوري الذي تأهل أولاً برصيد 13 نقطة .
لعب أوراوا ست مباريات في مجموعته حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وانهزم في اثنتين، له من الأهداف 9 وسكنت شباكه أربعة أهداف .
في مباراة دور الـ 16 واجه أوراوا الياباني فريق أولسان الكوري حيث تغلب عليه بفارق الأهداف، إذ خسر في الذهاب بهدفين لهدف لكنه فاز في الإياب بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل للدور ربع النهائي .
واجه الفريق الياباني في الدور ربع النهائي شنغهاي الصيني، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب انتهت بالتعادل لكل فريق ليتأهل للمرة الثانية للدور نصف النهائي بفارق الأهداف .
في مباراة الدور نصف النهائي واجه أوراو فريق جوانغزهو الصيني حيث فاز في مباراة الذهاب في ملعب سايتاما بطوكيو بهدفين نظيفين وفي مباراة الإياب فاز أيضًا بهدف نظيف ليتأهل لمواجهة الهلال في النهائي .

أوراوا الياباني النهائي الآسيوي الهلال السعودي وأوراوا الياباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أوراوا" الياباني.. تأهل كثاني مجموعته وبفارق الأهداف في الأدوار النهائية ليصل للنهائي
سبق

تترقب الجماهير الآسيوية مباراة ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني مساء غدٍ السبت في الرياض قبل أن تقام مباراة العودة في الشهر الحالي يوم 24 بعد أسبوعين من مباراة الذهاب، وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على مشوار الفريق الياباني في البطولة.
وقع أوراوا في بداية دور المجموعات مع فرق جيونبوك الكوري وبكين جوان الصيني وبوريرام يونايتد التايلاندي، تأهل أوراوا للدور التالي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط خلف جيونبوك الكوري الذي تأهل أولاً برصيد 13 نقطة .
لعب أوراوا ست مباريات في مجموعته حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وانهزم في اثنتين، له من الأهداف 9 وسكنت شباكه أربعة أهداف .
في مباراة دور الـ 16 واجه أوراوا الياباني فريق أولسان الكوري حيث تغلب عليه بفارق الأهداف، إذ خسر في الذهاب بهدفين لهدف لكنه فاز في الإياب بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل للدور ربع النهائي .
واجه الفريق الياباني في الدور ربع النهائي شنغهاي الصيني، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب انتهت بالتعادل لكل فريق ليتأهل للمرة الثانية للدور نصف النهائي بفارق الأهداف .
في مباراة الدور نصف النهائي واجه أوراو فريق جوانغزهو الصيني حيث فاز في مباراة الذهاب في ملعب سايتاما بطوكيو بهدفين نظيفين وفي مباراة الإياب فاز أيضًا بهدف نظيف ليتأهل لمواجهة الهلال في النهائي .

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
05:04 PM

"أوراوا" الياباني.. تأهل كثاني مجموعته وبفارق الأهداف في الأدوار النهائية ليصل للنهائي

A A A
محمد السيّد - الرياض
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تترقب الجماهير الآسيوية مباراة ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني مساء غدٍ السبت في الرياض قبل أن تقام مباراة العودة في الشهر الحالي يوم 24 بعد أسبوعين من مباراة الذهاب، وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على مشوار الفريق الياباني في البطولة.
وقع أوراوا في بداية دور المجموعات مع فرق جيونبوك الكوري وبكين جوان الصيني وبوريرام يونايتد التايلاندي، تأهل أوراوا للدور التالي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط خلف جيونبوك الكوري الذي تأهل أولاً برصيد 13 نقطة .
لعب أوراوا ست مباريات في مجموعته حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وانهزم في اثنتين، له من الأهداف 9 وسكنت شباكه أربعة أهداف .
في مباراة دور الـ 16 واجه أوراوا الياباني فريق أولسان الكوري حيث تغلب عليه بفارق الأهداف، إذ خسر في الذهاب بهدفين لهدف لكنه فاز في الإياب بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل للدور ربع النهائي .
واجه الفريق الياباني في الدور ربع النهائي شنغهاي الصيني، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب انتهت بالتعادل لكل فريق ليتأهل للمرة الثانية للدور نصف النهائي بفارق الأهداف .
في مباراة الدور نصف النهائي واجه أوراو فريق جوانغزهو الصيني حيث فاز في مباراة الذهاب في ملعب سايتاما بطوكيو بهدفين نظيفين وفي مباراة الإياب فاز أيضًا بهدف نظيف ليتأهل لمواجهة الهلال في النهائي .

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