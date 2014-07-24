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"المياه" تعلن نجاح خطتها التشغيلية والفنية لحج 1442هـ

بالتنسيق الاستباقي مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية والفنية في توفير وإدارة إمدادات المياه لموسم حج هذا العام 1442هـ، كما رفعت التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة.

وأوضحت أنها نفذت خطتها لموسم الحج بدعم وتوجيهات القيادة التي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق الخطة المرسومة، مبينة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الكفاءة التشغيلية اللازمة.

وبلغت كمية المياه التي تم ضخها خلال الموسم من 1 إلى 13 ذي الحجة "7.5" ملايين متر مكعب، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكيP حيث جاء ذلك بالتنسيق الاستباقي والمستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية والفنية بما حقق أفضل معايير الأداء.

وأضافت الشركة أن آلية تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ولم تسجل معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وُزعت على الشبكات العامة ودورات المياه والشبكات المخصصة لأجهزة تكييف الخيام بمشعر منى، إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" تعلن نجاح خطتها التشغيلية والفنية لحج 1442هـ
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية والفنية في توفير وإدارة إمدادات المياه لموسم حج هذا العام 1442هـ، كما رفعت التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة.

وأوضحت أنها نفذت خطتها لموسم الحج بدعم وتوجيهات القيادة التي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق الخطة المرسومة، مبينة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الكفاءة التشغيلية اللازمة.

وبلغت كمية المياه التي تم ضخها خلال الموسم من 1 إلى 13 ذي الحجة "7.5" ملايين متر مكعب، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكيP حيث جاء ذلك بالتنسيق الاستباقي والمستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية والفنية بما حقق أفضل معايير الأداء.

وأضافت الشركة أن آلية تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ولم تسجل معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وُزعت على الشبكات العامة ودورات المياه والشبكات المخصصة لأجهزة تكييف الخيام بمشعر منى، إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
04:40 PM

"المياه" تعلن نجاح خطتها التشغيلية والفنية لحج 1442هـ

بالتنسيق الاستباقي مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية والفنية في توفير وإدارة إمدادات المياه لموسم حج هذا العام 1442هـ، كما رفعت التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة.

وأوضحت أنها نفذت خطتها لموسم الحج بدعم وتوجيهات القيادة التي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق الخطة المرسومة، مبينة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الكفاءة التشغيلية اللازمة.

وبلغت كمية المياه التي تم ضخها خلال الموسم من 1 إلى 13 ذي الحجة "7.5" ملايين متر مكعب، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكيP حيث جاء ذلك بالتنسيق الاستباقي والمستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية والفنية بما حقق أفضل معايير الأداء.

وأضافت الشركة أن آلية تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ولم تسجل معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وُزعت على الشبكات العامة ودورات المياه والشبكات المخصصة لأجهزة تكييف الخيام بمشعر منى، إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.

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