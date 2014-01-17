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"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 1.2 مليون طلب

يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية

كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 1.2 مليون طلب منذ أكتوبر 2020، من بينها 159 ألف عقد إلكتروني للزواج، و200 ألف طلب تحديث صك عقاري.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على تسجيل حساب المنشآت، وتصديق عقود الأنكحة وتوثيق خدمات الحالات الاجتماعية وغيرها.

ولفتت إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والإستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.

ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.

يُذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل -بحسب نظام التوثيق- مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 1.2 مليون طلب
سبق

كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 1.2 مليون طلب منذ أكتوبر 2020، من بينها 159 ألف عقد إلكتروني للزواج، و200 ألف طلب تحديث صك عقاري.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على تسجيل حساب المنشآت، وتصديق عقود الأنكحة وتوثيق خدمات الحالات الاجتماعية وغيرها.

ولفتت إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والإستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.

ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.

يُذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل -بحسب نظام التوثيق- مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
01:28 PM

"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 1.2 مليون طلب

يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 1.2 مليون طلب منذ أكتوبر 2020، من بينها 159 ألف عقد إلكتروني للزواج، و200 ألف طلب تحديث صك عقاري.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على تسجيل حساب المنشآت، وتصديق عقود الأنكحة وتوثيق خدمات الحالات الاجتماعية وغيرها.

ولفتت إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والإستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.

ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.

يُذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل -بحسب نظام التوثيق- مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,626
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,809
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

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