صدر قرار تكليف العميد سليمان الداود مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عمله مشرفًا على مستشفى قوى الأمن بالرياض اعتبارًا من6/9/1441 هـ
الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية
إضافة إلى عمله مشرفاً على مستشفى قوى الأمن
صدر قرار تكليف العميد سليمان الداود مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عمله مشرفًا على مستشفى قوى الأمن بالرياض اعتبارًا من6/9/1441 هـ
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الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخليةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-30
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
05:36 PM
الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية
إضافة إلى عمله مشرفاً على مستشفى قوى الأمن
صدر قرار تكليف العميد سليمان الداود مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عمله مشرفًا على مستشفى قوى الأمن بالرياض اعتبارًا من6/9/1441 هـ
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