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الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية

إضافة إلى عمله مشرفاً على مستشفى قوى الأمن

صدر قرار تكليف العميد سليمان الداود مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عمله مشرفًا على مستشفى قوى الأمن بالرياض اعتبارًا من6/9/1441 هـ

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الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية
سبق

صدر قرار تكليف العميد سليمان الداود مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عمله مشرفًا على مستشفى قوى الأمن بالرياض اعتبارًا من6/9/1441 هـ

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
05:36 PM

الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية

إضافة إلى عمله مشرفاً على مستشفى قوى الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار تكليف العميد سليمان الداود مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عمله مشرفًا على مستشفى قوى الأمن بالرياض اعتبارًا من6/9/1441 هـ

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