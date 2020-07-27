وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه ‫وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

‫وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم ‫الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

شاهد.. "صحة مكة" تقف على الاستعدادات لموسم الحج بالمنشآت الصحية هادي العصيمي سبق 2020-07-27 ‫وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم ‫الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام. وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه ‫وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 01:33 AM

اخر تعديل 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 03:19 AM

شاهد.. "صحة مكة" تقف على الاستعدادات لموسم الحج بالمنشآت الصحية لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية للحجاج في المشاعر المقدسة





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‫وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم ‫الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه ‫وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.