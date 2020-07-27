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شاهد.. "صحة مكة" تقف على الاستعدادات لموسم الحج بالمنشآت الصحية

لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية للحجاج في المشاعر المقدسة

‫وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم ‫الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه ‫وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

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شاهد.. "صحة مكة" تقف على الاستعدادات لموسم الحج بالمنشآت الصحية
سبق

‫وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم ‫الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه ‫وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:33 AM
اخر تعديل
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
03:19 AM

شاهد.. "صحة مكة" تقف على الاستعدادات لموسم الحج بالمنشآت الصحية

لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية للحجاج في المشاعر المقدسة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
710

‫وقفت صحة منطقة مكة المكرمة على الاستعدادات لموسم ‫الحج الاستثنائي على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت صحة مكة أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه ‫وزارة الصحة سنويًا من أدوات وأساليب في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

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