جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة

ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.
ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.هيئة الغذاء والدواء
ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.
ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.