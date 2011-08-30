النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة

الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات بحق المصانع ذات العلاقة

ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة
سبق

ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:49 AM

جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة

الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات بحق المصانع ذات العلاقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
668

ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,804
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,047

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة