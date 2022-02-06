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دراسة: تحويل أمانة العاصمة المقدسة لوحدة إدارية تتبع الهيئة الملكية خلال 6 أشهر

رشحت ممثلًا لها لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل مشروع الوضع التنظيمي

ترشّح أمانة العاصمة المقدسة ممثلًا لها؛ لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل مشروع الوضع التنظيمي للأمانة، بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ولحاجة الدراسة التي تم تعيين مكتب استشاري من شركات كبرى، إلى بيانات ومعلومات من مختلف الجهات بأمانة المنطقة وإجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين بها؛ يتوجب كما هو في خطاب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الموجّه إلى أمين العاصمة المقدسة المكلف، أن يتم ترشيح ممثل من أمانة العاصمة المقدسة؛ لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة الملكية والاستشاري وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة الملكية من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار من مجلس إدارتها.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أمين مكة المكلف، بالقرار المبدئي لمجلس إدارة الهيئة، القاضي باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الوضع التنظيمي للأمانة؛ بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

وبحسب الخطاب، تُشكَّل لجنة إشرافية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية، كما يمكن للجنة إضافة ممثلين عن أي جهة أخرى ترى اللجنة الاستعانة بها للقيام بدراسة تفصيلية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ لتحليل مراحل تطبيق القرار المشار إليه، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة وعرض النتائج على مجلس إدارة الهيئة.

وباشرت اللجنة الإشرافية أعمالها من غرة شهر ربيع الأول الماضي، ووافقت على تعيين مكتب استشاري للمشاركة في أعماله، ومن يراه أمين العاصمة المكلف لترشيح ممثلين من الأمانة لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة والمكتب الاستشاري، وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار مجلس إدارتها والتنسيق مع المهندس الذي حددته الهيئة.

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دراسة: تحويل أمانة العاصمة المقدسة لوحدة إدارية تتبع الهيئة الملكية خلال 6 أشهر
سبق

ترشّح أمانة العاصمة المقدسة ممثلًا لها؛ لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل مشروع الوضع التنظيمي للأمانة، بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ولحاجة الدراسة التي تم تعيين مكتب استشاري من شركات كبرى، إلى بيانات ومعلومات من مختلف الجهات بأمانة المنطقة وإجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين بها؛ يتوجب كما هو في خطاب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الموجّه إلى أمين العاصمة المقدسة المكلف، أن يتم ترشيح ممثل من أمانة العاصمة المقدسة؛ لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة الملكية والاستشاري وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة الملكية من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار من مجلس إدارتها.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أمين مكة المكلف، بالقرار المبدئي لمجلس إدارة الهيئة، القاضي باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الوضع التنظيمي للأمانة؛ بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

وبحسب الخطاب، تُشكَّل لجنة إشرافية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية، كما يمكن للجنة إضافة ممثلين عن أي جهة أخرى ترى اللجنة الاستعانة بها للقيام بدراسة تفصيلية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ لتحليل مراحل تطبيق القرار المشار إليه، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة وعرض النتائج على مجلس إدارة الهيئة.

وباشرت اللجنة الإشرافية أعمالها من غرة شهر ربيع الأول الماضي، ووافقت على تعيين مكتب استشاري للمشاركة في أعماله، ومن يراه أمين العاصمة المكلف لترشيح ممثلين من الأمانة لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة والمكتب الاستشاري، وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار مجلس إدارتها والتنسيق مع المهندس الذي حددته الهيئة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
06:23 PM

دراسة: تحويل أمانة العاصمة المقدسة لوحدة إدارية تتبع الهيئة الملكية خلال 6 أشهر

رشحت ممثلًا لها لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل مشروع الوضع التنظيمي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,729

ترشّح أمانة العاصمة المقدسة ممثلًا لها؛ لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل مشروع الوضع التنظيمي للأمانة، بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ولحاجة الدراسة التي تم تعيين مكتب استشاري من شركات كبرى، إلى بيانات ومعلومات من مختلف الجهات بأمانة المنطقة وإجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين بها؛ يتوجب كما هو في خطاب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الموجّه إلى أمين العاصمة المقدسة المكلف، أن يتم ترشيح ممثل من أمانة العاصمة المقدسة؛ لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة الملكية والاستشاري وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة الملكية من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار من مجلس إدارتها.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أمين مكة المكلف، بالقرار المبدئي لمجلس إدارة الهيئة، القاضي باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الوضع التنظيمي للأمانة؛ بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

وبحسب الخطاب، تُشكَّل لجنة إشرافية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية، كما يمكن للجنة إضافة ممثلين عن أي جهة أخرى ترى اللجنة الاستعانة بها للقيام بدراسة تفصيلية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ لتحليل مراحل تطبيق القرار المشار إليه، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة وعرض النتائج على مجلس إدارة الهيئة.

وباشرت اللجنة الإشرافية أعمالها من غرة شهر ربيع الأول الماضي، ووافقت على تعيين مكتب استشاري للمشاركة في أعماله، ومن يراه أمين العاصمة المكلف لترشيح ممثلين من الأمانة لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة والمكتب الاستشاري، وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار مجلس إدارتها والتنسيق مع المهندس الذي حددته الهيئة.

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