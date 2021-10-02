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شاهد.. وصول القوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية

عقود تربط البلدين وتأكيد سابق من "فيصل بن فرحان" على تطوير العلاقة

وصلت القوات البحرية السعودية إلى باكستان، اليوم السبت؛ حيث ستجري بالتعاون مع القوات الباكستانية مناورات عسكرية.

وأوضحت "إخبارية العربية"، أن سفن القوات البحرية السعودية ستشارك في مناورات بحرية مع القوات الباكستانية، كما أشارت إلى وصول الوحدات السعودية اليوم إلى مدينة كراتشي الباكستانية.

وسبق للقوات العسكرية البرية والبحرية في المملكة أن أجرت مرات عديدة في السابق مناورات عسكرية مع القوات الباكستانية، في ظل العلاقات المتينة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد زار إسلام أباد في يوليو الماضي، وكرّر التأكيد على وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان تعود لعقود من الزمن، كما شدّد في حينه على أن العمل متواصل لتطوير العلاقة مع إسلام أباد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وصول القوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية
سبق

وصلت القوات البحرية السعودية إلى باكستان، اليوم السبت؛ حيث ستجري بالتعاون مع القوات الباكستانية مناورات عسكرية.

وأوضحت "إخبارية العربية"، أن سفن القوات البحرية السعودية ستشارك في مناورات بحرية مع القوات الباكستانية، كما أشارت إلى وصول الوحدات السعودية اليوم إلى مدينة كراتشي الباكستانية.

وسبق للقوات العسكرية البرية والبحرية في المملكة أن أجرت مرات عديدة في السابق مناورات عسكرية مع القوات الباكستانية، في ظل العلاقات المتينة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد زار إسلام أباد في يوليو الماضي، وكرّر التأكيد على وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان تعود لعقود من الزمن، كما شدّد في حينه على أن العمل متواصل لتطوير العلاقة مع إسلام أباد.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
01:22 PM

شاهد.. وصول القوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية

عقود تربط البلدين وتأكيد سابق من "فيصل بن فرحان" على تطوير العلاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت القوات البحرية السعودية إلى باكستان، اليوم السبت؛ حيث ستجري بالتعاون مع القوات الباكستانية مناورات عسكرية.

وأوضحت "إخبارية العربية"، أن سفن القوات البحرية السعودية ستشارك في مناورات بحرية مع القوات الباكستانية، كما أشارت إلى وصول الوحدات السعودية اليوم إلى مدينة كراتشي الباكستانية.

وسبق للقوات العسكرية البرية والبحرية في المملكة أن أجرت مرات عديدة في السابق مناورات عسكرية مع القوات الباكستانية، في ظل العلاقات المتينة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد زار إسلام أباد في يوليو الماضي، وكرّر التأكيد على وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان تعود لعقود من الزمن، كما شدّد في حينه على أن العمل متواصل لتطوير العلاقة مع إسلام أباد.

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