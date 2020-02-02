وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

"فيصل بن بندر " يعزي في وفاة "سعد النصار" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-02 قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض. وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.



02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 11:37 PM

"فيصل بن بندر " يعزي في وفاة "سعد النصار" خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض





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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

