النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن بندر " يعزي في وفاة "سعد النصار"

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.


وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"فيصل بن بندر " يعزي في وفاة "سعد النصار"
سبق

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.


وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
11:37 PM

"فيصل بن بندر " يعزي في وفاة "سعد النصار"

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,974

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.


وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,229
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,785
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,407

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة