النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1298 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1428 خلال الـ24 ساعة الماضية

بينهم 46 سيدة.. شاهد 610 متبرعين بالدم تستقطبهم حملة لـ"صحة الطائف"

استمرت 14 يوماً في منتزه الردف ومجمع تيرا مول ولا تزال تواصل أعمالها

استقطبت الشؤون الصحية بالطائف، 610 متبرعين بالدم، منهم 46 سيدة، في حملة نُفذت من قبل إدارة المختبرات وبنوك الدم، ممثلةً ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الفرعية، من خلال عربة التبرع بالدم المتنقلة.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحملة استمرت لمدة 14 يوماً في منتزه الردف ومجمع تيرا مول، وما زالت مستمرة، وذلك في إطار الحرص على رفع مخزون بنوك الدم من وحدات الدم ومشتقاته في المحافظة؛ لتلبية احتياج المرضى؛ إضافة إلى العمل على إيجاد مخزون احتياطي لدعم القطاعات الصحية في مكة اثناء موسم الحج.

وأكد "الحميدان" أن إدارة المختبرات وبنوك الدم حريصة كل الحرص على توفير المخزون المناسب في مراكز نقل الدم بالمستشفيات وبنك الدم المركزي؛ لكون الدم ومشتقاته من المتطلبات الواجب توفرها بالمستشفيات، والتي تسهم في إنقاذ الأرواح، معرباً عن شكره وتقديره لكل المتبرعين والمتبرعات بالدم على إسهامهم في إنجاح الحملة، كما شكر كل من عمل عليها.

يشار إلى أن "صحة الطائف" لديها بنك دم مركزي متكامل يحتوي على أفضل وأحدث التجهيزات، إضافةً إلى عربة تبرع بالدم وبنوك دم فرعية في المستشفيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بينهم 46 سيدة.. شاهد 610 متبرعين بالدم تستقطبهم حملة لـ"صحة الطائف"
سبق

استقطبت الشؤون الصحية بالطائف، 610 متبرعين بالدم، منهم 46 سيدة، في حملة نُفذت من قبل إدارة المختبرات وبنوك الدم، ممثلةً ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الفرعية، من خلال عربة التبرع بالدم المتنقلة.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحملة استمرت لمدة 14 يوماً في منتزه الردف ومجمع تيرا مول، وما زالت مستمرة، وذلك في إطار الحرص على رفع مخزون بنوك الدم من وحدات الدم ومشتقاته في المحافظة؛ لتلبية احتياج المرضى؛ إضافة إلى العمل على إيجاد مخزون احتياطي لدعم القطاعات الصحية في مكة اثناء موسم الحج.

وأكد "الحميدان" أن إدارة المختبرات وبنوك الدم حريصة كل الحرص على توفير المخزون المناسب في مراكز نقل الدم بالمستشفيات وبنك الدم المركزي؛ لكون الدم ومشتقاته من المتطلبات الواجب توفرها بالمستشفيات، والتي تسهم في إنقاذ الأرواح، معرباً عن شكره وتقديره لكل المتبرعين والمتبرعات بالدم على إسهامهم في إنجاح الحملة، كما شكر كل من عمل عليها.

يشار إلى أن "صحة الطائف" لديها بنك دم مركزي متكامل يحتوي على أفضل وأحدث التجهيزات، إضافةً إلى عربة تبرع بالدم وبنوك دم فرعية في المستشفيات.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
03:50 PM

بينهم 46 سيدة.. شاهد 610 متبرعين بالدم تستقطبهم حملة لـ"صحة الطائف"

استمرت 14 يوماً في منتزه الردف ومجمع تيرا مول ولا تزال تواصل أعمالها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
572

استقطبت الشؤون الصحية بالطائف، 610 متبرعين بالدم، منهم 46 سيدة، في حملة نُفذت من قبل إدارة المختبرات وبنوك الدم، ممثلةً ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الفرعية، من خلال عربة التبرع بالدم المتنقلة.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحملة استمرت لمدة 14 يوماً في منتزه الردف ومجمع تيرا مول، وما زالت مستمرة، وذلك في إطار الحرص على رفع مخزون بنوك الدم من وحدات الدم ومشتقاته في المحافظة؛ لتلبية احتياج المرضى؛ إضافة إلى العمل على إيجاد مخزون احتياطي لدعم القطاعات الصحية في مكة اثناء موسم الحج.

وأكد "الحميدان" أن إدارة المختبرات وبنوك الدم حريصة كل الحرص على توفير المخزون المناسب في مراكز نقل الدم بالمستشفيات وبنك الدم المركزي؛ لكون الدم ومشتقاته من المتطلبات الواجب توفرها بالمستشفيات، والتي تسهم في إنقاذ الأرواح، معرباً عن شكره وتقديره لكل المتبرعين والمتبرعات بالدم على إسهامهم في إنجاح الحملة، كما شكر كل من عمل عليها.

يشار إلى أن "صحة الطائف" لديها بنك دم مركزي متكامل يحتوي على أفضل وأحدث التجهيزات، إضافةً إلى عربة تبرع بالدم وبنوك دم فرعية في المستشفيات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,067
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,408
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,854

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة