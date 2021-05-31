نفّذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: دخلوا من باب المغاربة وغادروا من السلسلة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 51 مستوطناً اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وغادروه من باب السلسلة.