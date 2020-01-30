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"ترامب" يخفض عدد الجنود الأمريكيين في العراق

قبل تصويت "النواب" على إنهاء التفويض باستخدام القوة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تخفيض عدد جنود الولايات المتحدة في العراق.

ووفقاً لـ"سبوتينك"، قال "ترامب" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يجري التصويت عليه الخميس في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد".

وأضاف: "وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".

ويصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي جرت المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

ترامب الجنود الأمريكيين في العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يخفض عدد الجنود الأمريكيين في العراق
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تخفيض عدد جنود الولايات المتحدة في العراق.

ووفقاً لـ"سبوتينك"، قال "ترامب" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يجري التصويت عليه الخميس في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد".

وأضاف: "وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".

ويصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي جرت المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
04:29 PM

"ترامب" يخفض عدد الجنود الأمريكيين في العراق

قبل تصويت "النواب" على إنهاء التفويض باستخدام القوة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,485

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تخفيض عدد جنود الولايات المتحدة في العراق.

ووفقاً لـ"سبوتينك"، قال "ترامب" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يجري التصويت عليه الخميس في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد".

وأضاف: "وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".

ويصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي جرت المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

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