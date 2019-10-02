النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحماية الاجتماعية" تتحرّى عن معنّف الطفل .. وتدعو إلى مساعدتها بالمعلومات

عقب مقطع تعنيف متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثار موجة استياء

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : ‏نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع ⁦‪@mlsd_1919⁩‏أو الاتصال على 1919.

وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحماية الاجتماعية" تتحرّى عن معنّف الطفل .. وتدعو إلى مساعدتها بالمعلومات
سبق

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : ‏نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع ⁦‪@mlsd_1919⁩‏أو الاتصال على 1919.

وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:12 AM

"الحماية الاجتماعية" تتحرّى عن معنّف الطفل .. وتدعو إلى مساعدتها بالمعلومات

عقب مقطع تعنيف متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثار موجة استياء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
8,354

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً.. وقال : ‏نرجو ممّن لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع ⁦‪@mlsd_1919⁩‏أو الاتصال على 1919.

وكان مقطع التعنيف قد تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استياء كبير ومطالبات بمحاسبة المعنّف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,448
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,388
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,423
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,046

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة