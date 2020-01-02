قتل الجيش العراقي، اليوم (الخميس)، ثلاثةً من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قيادي كبير، خلال محاولتهم عبور الحدود العراقية - السورية في محافظة نينوى شمالي البلاد. وبيّنت مديرية استخبارات الجيش العراقي في نينوى، في بيان على موقع الجيش؛ أن قواتها نصبت كمينًا لثلاثة من مسلحي "داعش" حاولوا عبور الحدود من العراق إلى سوريا في ناحية ربيعة شمالي محافظة نينوى. وأضافت أن مسلحي "داعش" رفضوا إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم، وأطلقوا النار على قوات الجيش التي ردّت بالمثل وقتلتهم جميعًا. وأشارت إلى أن بين القتلى القيادي في التنظيم فتحي فطاس علي، المعروف باسم "حازم"، وكان قائدًا عسكريًّا بقطاع الموصل مركز محافظة نينوى.

المخابرات العراقية تقتل 3 إرهابيين من "داعش" بينهم قيادي كبير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-02 قتل الجيش العراقي، اليوم (الخميس)، ثلاثةً من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قيادي كبير، خلال محاولتهم عبور الحدود العراقية - السورية في محافظة نينوى شمالي البلاد.



وبيّنت مديرية استخبارات الجيش العراقي في نينوى، في بيان على موقع الجيش؛ أن قواتها نصبت كمينًا لثلاثة من مسلحي "داعش" حاولوا عبور الحدود من العراق إلى سوريا في ناحية ربيعة شمالي محافظة نينوى.



وأضافت أن مسلحي "داعش" رفضوا إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم، وأطلقوا النار على قوات الجيش التي ردّت بالمثل وقتلتهم جميعًا.



وأشارت إلى أن بين القتلى القيادي في التنظيم فتحي فطاس علي، المعروف باسم "حازم"، وكان قائدًا عسكريًّا بقطاع الموصل مركز محافظة نينوى.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 06:31 PM

المخابرات العراقية تقتل 3 إرهابيين من "داعش" بينهم قيادي كبير نصب كمينًا لهم أثناء عبورهم الحدود





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قتل الجيش العراقي، اليوم (الخميس)، ثلاثةً من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قيادي كبير، خلال محاولتهم عبور الحدود العراقية - السورية في محافظة نينوى شمالي البلاد.



وبيّنت مديرية استخبارات الجيش العراقي في نينوى، في بيان على موقع الجيش؛ أن قواتها نصبت كمينًا لثلاثة من مسلحي "داعش" حاولوا عبور الحدود من العراق إلى سوريا في ناحية ربيعة شمالي محافظة نينوى.



وأضافت أن مسلحي "داعش" رفضوا إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم، وأطلقوا النار على قوات الجيش التي ردّت بالمثل وقتلتهم جميعًا.



وأشارت إلى أن بين القتلى القيادي في التنظيم فتحي فطاس علي، المعروف باسم "حازم"، وكان قائدًا عسكريًّا بقطاع الموصل مركز محافظة نينوى.