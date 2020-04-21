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518 حالة جديدة تقفز بأعداد مصابي كورونا في قطر إلى 6533 حالة

"الصحة" أعلنت شفاء 59 من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 614

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الثلاثاء، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين إلى 6533 حالة.

كما كشفت الوزارة، اليوم، عن شفاء 59 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 614 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

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518 حالة جديدة تقفز بأعداد مصابي كورونا في قطر إلى 6533 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الثلاثاء، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين إلى 6533 حالة.

كما كشفت الوزارة، اليوم، عن شفاء 59 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 614 حالة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:57 PM

518 حالة جديدة تقفز بأعداد مصابي كورونا في قطر إلى 6533 حالة

"الصحة" أعلنت شفاء 59 من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 614

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الثلاثاء، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين إلى 6533 حالة.

كما كشفت الوزارة، اليوم، عن شفاء 59 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 614 حالة.

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