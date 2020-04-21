كما كشفت الوزارة، اليوم، عن شفاء 59 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 614 حالة.

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الثلاثاء، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين إلى 6533 حالة.

518 حالة جديدة تقفز بأعداد مصابي كورونا في قطر إلى 6533 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-21 أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الثلاثاء، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين إلى 6533 حالة. كما كشفت الوزارة، اليوم، عن شفاء 59 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 614 حالة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 01:57 PM

518 حالة جديدة تقفز بأعداد مصابي كورونا في قطر إلى 6533 حالة "الصحة" أعلنت شفاء 59 من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 614





A A A





1 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الثلاثاء، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين إلى 6533 حالة.

كما كشفت الوزارة، اليوم، عن شفاء 59 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 614 حالة.