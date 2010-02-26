"أمانة الطائف" تطوّر برنامجًا إلكترونيًا للمنح

ينهي الإجراءات دون المراجعة

طوّرت أمانة الطائف برنامج المنح الإلكتروني، في إطار سعيها للتسهيل على المواطنين والمواطنات.

يقدم البرنامج عددًا من الخدمات الإلكترونية، منها تحديث بيانات المتقدم للحصول على منحة الأرض، وبالتالي عدم الحاجة إلى مراجعة الأمانة.

وأوضح وكيل أمين الطائف للتعمير، الدكتور أحمد بن عزيز القثامي, أن وكالة التعمير ممثلة بإدارة المنح وبالتعاون مع مركز الحاسب الآلي، طورت برنامج نظام المنح، وحولته إلى برنامج إلكتروني متكامل من بداية تحديث المواطن لبياناته، ومرورًا بالتسجيل، وإجراء القرعة.

وتابع: بذلك استغنت عن التعاملات الورقية في التحويل للمكاتب الهندسية المتخصصة، وإشعار المواطن عبر الرسائل النصية بالإجراءات المتخذة على معاملته، إلى أن تتم الموافقة عليها من قبل الوزارة، والتحويل إلى كتابة العدل.

وقال إنه يتم إشعار المواطن برسالة نصية SMS على جواله لمراجعة كتابة العدل بعد تحويل معاملته لكتابة العدل للإفراغ, مؤكدًا أن هذا الإجراء هو امتداد لعدد من البرامج الإلكترونية التي نفذتها الأمانة لدعم التحول لميكنة العمل والوصول إلى تطبيق فعلي للحكومة الإلكترونية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.