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بعد شكوى الأهالي.. "مياه مكة" توضح أسباب توقف "سقيا أضم"

طالَبَ سكانُ المحافظة المسؤولين بإنهاء معاناتهم قبل حلول شهر رمضان

أوضح المتحدث الرسمي بالإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة، عمر بن محمد المعبدي، أن أسباب توقف مشروع السقيا بمحافظة أضم؛ يعود لانتهاء عقود المشروع بنهاية عام 2017 المنصرم؛ مشيراً إلى أنه يجري استكمال إجراءات الترسية وإعادة المشروع للمحافظة.

وقال "المعبدي" لـ"سبق": "نحيطكم بأن عقد سقيا محافظة أضم والقرى التابعة لها، من ضمن عقود السقيا التي انتهت بنهاية عام 2017م".

وأضاف: تم الإعلان عن طرح عقد بديل، وتم فتح مظاريفه، ويجري التنسيق مع الوزارة لاستكمال إجراءات الترسية.

وكان عدد من سكان محافظة أضم والقرى التابعة لها قد اشتكوا لـ"سبق" من توقف مشروع السقيا منذ عدة أشهر؛ لافتين في شكواهم إلى أنهم يعتمدون في إيصال وجلب المياه إلى منازلهم على الطرق التقليدية، بعد أن توقف المشروع دون سابق إنذار، وطالبوا المسؤولين بضرورة إنهاء معاناتهم مع المياه وحل مشكلتهم قبل حلول شهر الصوم.

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بعد شكوى الأهالي.. "مياه مكة" توضح أسباب توقف "سقيا أضم"
سبق

أوضح المتحدث الرسمي بالإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة، عمر بن محمد المعبدي، أن أسباب توقف مشروع السقيا بمحافظة أضم؛ يعود لانتهاء عقود المشروع بنهاية عام 2017 المنصرم؛ مشيراً إلى أنه يجري استكمال إجراءات الترسية وإعادة المشروع للمحافظة.

وقال "المعبدي" لـ"سبق": "نحيطكم بأن عقد سقيا محافظة أضم والقرى التابعة لها، من ضمن عقود السقيا التي انتهت بنهاية عام 2017م".

وأضاف: تم الإعلان عن طرح عقد بديل، وتم فتح مظاريفه، ويجري التنسيق مع الوزارة لاستكمال إجراءات الترسية.

وكان عدد من سكان محافظة أضم والقرى التابعة لها قد اشتكوا لـ"سبق" من توقف مشروع السقيا منذ عدة أشهر؛ لافتين في شكواهم إلى أنهم يعتمدون في إيصال وجلب المياه إلى منازلهم على الطرق التقليدية، بعد أن توقف المشروع دون سابق إنذار، وطالبوا المسؤولين بضرورة إنهاء معاناتهم مع المياه وحل مشكلتهم قبل حلول شهر الصوم.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
03:58 PM

بعد شكوى الأهالي.. "مياه مكة" توضح أسباب توقف "سقيا أضم"

طالَبَ سكانُ المحافظة المسؤولين بإنهاء معاناتهم قبل حلول شهر رمضان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أوضح المتحدث الرسمي بالإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة، عمر بن محمد المعبدي، أن أسباب توقف مشروع السقيا بمحافظة أضم؛ يعود لانتهاء عقود المشروع بنهاية عام 2017 المنصرم؛ مشيراً إلى أنه يجري استكمال إجراءات الترسية وإعادة المشروع للمحافظة.

وقال "المعبدي" لـ"سبق": "نحيطكم بأن عقد سقيا محافظة أضم والقرى التابعة لها، من ضمن عقود السقيا التي انتهت بنهاية عام 2017م".

وأضاف: تم الإعلان عن طرح عقد بديل، وتم فتح مظاريفه، ويجري التنسيق مع الوزارة لاستكمال إجراءات الترسية.

وكان عدد من سكان محافظة أضم والقرى التابعة لها قد اشتكوا لـ"سبق" من توقف مشروع السقيا منذ عدة أشهر؛ لافتين في شكواهم إلى أنهم يعتمدون في إيصال وجلب المياه إلى منازلهم على الطرق التقليدية، بعد أن توقف المشروع دون سابق إنذار، وطالبوا المسؤولين بضرورة إنهاء معاناتهم مع المياه وحل مشكلتهم قبل حلول شهر الصوم.

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