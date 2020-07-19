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بحث أوجه التعاون بين الدفاع المدني و"أسمنت حائل"

للخروج بمبادرات تخدم المجتمع المحلي

التقى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة حائل، اللواء عبد الله الركيان، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد، اليوم، في مقر الشركة بمدينة حائل.

استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك بين إدارة الدفاع المدني وشركة الأسمنت، والاشتراكات الحالية والاستراتيجية في سبيل الخروج بمبادرات مجتمعية تخدم المجتمع المحلي.

وأكد الاجتماع على استمرار الجهود المبذولة لتفعيل الأهداف المشتركة في توعية المجتمع، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى جميع أفراده من خلال تنفيذ المبادرات النوعية ذات العلاقة.

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بحث أوجه التعاون بين الدفاع المدني و"أسمنت حائل"
سبق

التقى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة حائل، اللواء عبد الله الركيان، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد، اليوم، في مقر الشركة بمدينة حائل.

استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك بين إدارة الدفاع المدني وشركة الأسمنت، والاشتراكات الحالية والاستراتيجية في سبيل الخروج بمبادرات مجتمعية تخدم المجتمع المحلي.

وأكد الاجتماع على استمرار الجهود المبذولة لتفعيل الأهداف المشتركة في توعية المجتمع، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى جميع أفراده من خلال تنفيذ المبادرات النوعية ذات العلاقة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
05:10 PM

بحث أوجه التعاون بين الدفاع المدني و"أسمنت حائل"

للخروج بمبادرات تخدم المجتمع المحلي

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
119

التقى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة حائل، اللواء عبد الله الركيان، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد، اليوم، في مقر الشركة بمدينة حائل.

استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك بين إدارة الدفاع المدني وشركة الأسمنت، والاشتراكات الحالية والاستراتيجية في سبيل الخروج بمبادرات مجتمعية تخدم المجتمع المحلي.

وأكد الاجتماع على استمرار الجهود المبذولة لتفعيل الأهداف المشتركة في توعية المجتمع، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى جميع أفراده من خلال تنفيذ المبادرات النوعية ذات العلاقة.

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