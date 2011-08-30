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الشرطة طاردت المشيعين.. إدانة حقوقية لوفاة المحامية "تيميتك" بسجون "أردوغان"

238 يوماً من الإضراب عن الطعام.. واقعة لا تشكل استثناءً بل نمطاً سائداً للنظام التركي

أدانت مؤسسة حقوقية وفاة المحامية التركية إبرو تيميتك، بعد إضراب طويل عن الطعام دام 238 يوماً، في سجون تركيا؛ احتجاجاً على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وكانت "تيمتيك" قد حُكم عليها العام الماضي وزميلها أيتاد أونسال، بالسجن أكثر من 13 عاماً، الأمر الذي جعلهما يدخلان في إضراب عن الطعام منذ أبريل الماضي لدعم مطلبهما بإجراء محاكمات عادلة.

وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى أفضى لموت "تيمتيك" الخميس الماضي، وقد أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع أثناء مراسم دفن "تيميتك"، وطاردت مئات المشيعين.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن وفاة المحامية التركية إبرو تيميتك يشكل دليل إدانة إضافياً على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في تركيا بحياة المواطنين وسيادة القانون، وتفشي النزعات الانتقامية ضد كل من يعارض النظام التركي من مختلف الفئات والأعمار، كما تقدم برهاناً جديداً على مدى تردي أوضاع السجون التركية ونقص الرعاية الصحية فيها.

وأضاف "عقيل" أن واقعة وفاة "تيميتك" لن تكون الأخيرة في السجون التركية، طالما أصرت السلطات التركية على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن السجناء السياسيين والمعارضين للنظام التركي، وخاصة المهددين بالإهمال الطبي، لافتاً إلى أنه يخشى على المحامي أيتاد أونسال زميل تيميتك أن يلقى نفس مصيرها.

من جانبه، قال شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن واقعة وفاة تيميتك لا تشكل استثناءً، بل تجسد نمطاً سائداً في معظم السجون التركية، بل وفي إدارة ملف العدالة في تركيا بشكل عام خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وطالب "عبدالحميد" الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع الوفاة التي شهدتها السجون التركية خلال الفترة الأخيرة، كما دعا الخبراء الأمميين بتفقد أوضاع السجون في تركيا والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون.

المحامية التركية إبرو تيميتك

الرئيسية/ أخبار العالم

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الشرطة طاردت المشيعين.. إدانة حقوقية لوفاة المحامية "تيميتك" بسجون "أردوغان"
سبق

أدانت مؤسسة حقوقية وفاة المحامية التركية إبرو تيميتك، بعد إضراب طويل عن الطعام دام 238 يوماً، في سجون تركيا؛ احتجاجاً على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وكانت "تيمتيك" قد حُكم عليها العام الماضي وزميلها أيتاد أونسال، بالسجن أكثر من 13 عاماً، الأمر الذي جعلهما يدخلان في إضراب عن الطعام منذ أبريل الماضي لدعم مطلبهما بإجراء محاكمات عادلة.

وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى أفضى لموت "تيمتيك" الخميس الماضي، وقد أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع أثناء مراسم دفن "تيميتك"، وطاردت مئات المشيعين.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن وفاة المحامية التركية إبرو تيميتك يشكل دليل إدانة إضافياً على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في تركيا بحياة المواطنين وسيادة القانون، وتفشي النزعات الانتقامية ضد كل من يعارض النظام التركي من مختلف الفئات والأعمار، كما تقدم برهاناً جديداً على مدى تردي أوضاع السجون التركية ونقص الرعاية الصحية فيها.

وأضاف "عقيل" أن واقعة وفاة "تيميتك" لن تكون الأخيرة في السجون التركية، طالما أصرت السلطات التركية على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن السجناء السياسيين والمعارضين للنظام التركي، وخاصة المهددين بالإهمال الطبي، لافتاً إلى أنه يخشى على المحامي أيتاد أونسال زميل تيميتك أن يلقى نفس مصيرها.

من جانبه، قال شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن واقعة وفاة تيميتك لا تشكل استثناءً، بل تجسد نمطاً سائداً في معظم السجون التركية، بل وفي إدارة ملف العدالة في تركيا بشكل عام خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وطالب "عبدالحميد" الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع الوفاة التي شهدتها السجون التركية خلال الفترة الأخيرة، كما دعا الخبراء الأمميين بتفقد أوضاع السجون في تركيا والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:19 PM

الشرطة طاردت المشيعين.. إدانة حقوقية لوفاة المحامية "تيميتك" بسجون "أردوغان"

238 يوماً من الإضراب عن الطعام.. واقعة لا تشكل استثناءً بل نمطاً سائداً للنظام التركي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت مؤسسة حقوقية وفاة المحامية التركية إبرو تيميتك، بعد إضراب طويل عن الطعام دام 238 يوماً، في سجون تركيا؛ احتجاجاً على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وكانت "تيمتيك" قد حُكم عليها العام الماضي وزميلها أيتاد أونسال، بالسجن أكثر من 13 عاماً، الأمر الذي جعلهما يدخلان في إضراب عن الطعام منذ أبريل الماضي لدعم مطلبهما بإجراء محاكمات عادلة.

وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى أفضى لموت "تيمتيك" الخميس الماضي، وقد أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع أثناء مراسم دفن "تيميتك"، وطاردت مئات المشيعين.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن وفاة المحامية التركية إبرو تيميتك يشكل دليل إدانة إضافياً على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في تركيا بحياة المواطنين وسيادة القانون، وتفشي النزعات الانتقامية ضد كل من يعارض النظام التركي من مختلف الفئات والأعمار، كما تقدم برهاناً جديداً على مدى تردي أوضاع السجون التركية ونقص الرعاية الصحية فيها.

وأضاف "عقيل" أن واقعة وفاة "تيميتك" لن تكون الأخيرة في السجون التركية، طالما أصرت السلطات التركية على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن السجناء السياسيين والمعارضين للنظام التركي، وخاصة المهددين بالإهمال الطبي، لافتاً إلى أنه يخشى على المحامي أيتاد أونسال زميل تيميتك أن يلقى نفس مصيرها.

من جانبه، قال شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن واقعة وفاة تيميتك لا تشكل استثناءً، بل تجسد نمطاً سائداً في معظم السجون التركية، بل وفي إدارة ملف العدالة في تركيا بشكل عام خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وطالب "عبدالحميد" الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع الوفاة التي شهدتها السجون التركية خلال الفترة الأخيرة، كما دعا الخبراء الأمميين بتفقد أوضاع السجون في تركيا والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون.

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