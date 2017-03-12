"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.