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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة وأتربة مثارة بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:31 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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