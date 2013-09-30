الجزائر تعلن عن تسجيل 1110 حالات إصابة مستوردة بالملاريا

في 5 محافظات بالجنوب

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 1110 حالات إصابة بالملاريا في 5 محافظات بالجنوب الجزائري.

وحسب بيان للوزارة؛ فإن محافظة تمنراست سجلت أكبر حصيلة بـ918 حالة إصابة بالملاريا، تليها محافظة أدرار بـ96 حالة إصابة؛ في حين جاءت محافظة إيليزي ثالثة بـ89 حالة، ثم ورقلة بـ5 حالات؛ فيما تم تسجيل حالتين بالملاريا في غرداية.

وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قَدِموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم في المؤسسات الصحية.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تخصيص الكميات الكافية من اللقاح المضاد للملاريا لهذه المحافظات الجنوبية.