دوريات شرطة منطقة الرياض تضبط ٣٣٠ مخالفة تظليل ونزع لوحات المركبات

كثّفت شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة دوريات الشرطة وجودها في منطقة الخدمات الواقعة على طريق المطار والمحاذية لمحيط جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لمنع انتشار الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة.

وذلك من مساء يوم الخميس واستمرت حتى صباح هذا اليوم السبت؛ حيث تركّزت الجهود على رصد كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة والقوانين، وجاوز عدد المخالفات التي تم ضبطها (٣٣٠) مخالفة تنوّعت بين نزع لوحات المركبات والتظليل.

يأتي ذلك استمراراً لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة خلال عطلة نهاية الأسبوع.