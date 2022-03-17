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ندمت لأني لم آخذها للمستشفى .. شاهد فيلماً قصيراً عن الحجر الصحي المنزلي

يرويه رجل أُصيبت زوجته بـ "كورونا" في ووهان

هو مخرج وهي ممرضة، زوجان صينيان يعيشان في مدينة "ووهان"؛ بؤرة "كورونا"، في أحد الأيام أُصيبت الزوجة "لي تانغ"؛ فقرّرا أن تبقى الزوجة في الحجر المنزلي، ويتولى الزوج رعايتها، ولكن حدث تطور جعل الزوج يندم؛ لأنه لم يأخذها إلى المستشفى في وقت مبكر.

وبثّت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الفيلم القصير "مذكرات ووهان" الذي مدته 4 دقائق و37 ثانية، حيث يروي الزوج تفاصيل حياته مع زوجته مريضة "كورونا"، التي اختارت الحجر الصحي المنزلي، وكيف كان يقوم برعاية زوجته ويحاول ألا يصاب بالعدوى وهو ما تحقّق بحرصه الشديد، وهو يضع الطعام على باب حجرتها، ويرتدي بذلة وقاية حين يدخل لتنظيف الحجرة، بينما زوجته تخاطبه من تحت الغطاء وتناشده أن يخرج، خوفاً عليه من الإصابة.

ومع قرب نهاية الفيلم، تشفى الزوجة مانحة الأمل للآخرين، فيما يؤكّد الزوج أن المرض كشف أهمية كل منهما للآخر، في جانب إنساني أبرزته المعاناة مع المرض.

وينتهي الفيلم بإحصائيات عن المدينة الموبوءة، في إشارة إلى هذه القصة ربما تكررت مع آلاف الحالات التي أصيبت في مدينة ووهان الصينية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، فبعد أكثر من 50 يوماً تحت الحجر، انخفض عدد الحالات الجديدة المسجلة في المدينة، وتعافى الآلاف من المرض.

زوجان صينيان مدينة ووهان فيروس كورونا الجديد

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ندمت لأني لم آخذها للمستشفى .. شاهد فيلماً قصيراً عن الحجر الصحي المنزلي
سبق

هو مخرج وهي ممرضة، زوجان صينيان يعيشان في مدينة "ووهان"؛ بؤرة "كورونا"، في أحد الأيام أُصيبت الزوجة "لي تانغ"؛ فقرّرا أن تبقى الزوجة في الحجر المنزلي، ويتولى الزوج رعايتها، ولكن حدث تطور جعل الزوج يندم؛ لأنه لم يأخذها إلى المستشفى في وقت مبكر.

وبثّت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الفيلم القصير "مذكرات ووهان" الذي مدته 4 دقائق و37 ثانية، حيث يروي الزوج تفاصيل حياته مع زوجته مريضة "كورونا"، التي اختارت الحجر الصحي المنزلي، وكيف كان يقوم برعاية زوجته ويحاول ألا يصاب بالعدوى وهو ما تحقّق بحرصه الشديد، وهو يضع الطعام على باب حجرتها، ويرتدي بذلة وقاية حين يدخل لتنظيف الحجرة، بينما زوجته تخاطبه من تحت الغطاء وتناشده أن يخرج، خوفاً عليه من الإصابة.

ومع قرب نهاية الفيلم، تشفى الزوجة مانحة الأمل للآخرين، فيما يؤكّد الزوج أن المرض كشف أهمية كل منهما للآخر، في جانب إنساني أبرزته المعاناة مع المرض.

وينتهي الفيلم بإحصائيات عن المدينة الموبوءة، في إشارة إلى هذه القصة ربما تكررت مع آلاف الحالات التي أصيبت في مدينة ووهان الصينية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، فبعد أكثر من 50 يوماً تحت الحجر، انخفض عدد الحالات الجديدة المسجلة في المدينة، وتعافى الآلاف من المرض.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:44 PM

ندمت لأني لم آخذها للمستشفى .. شاهد فيلماً قصيراً عن الحجر الصحي المنزلي

يرويه رجل أُصيبت زوجته بـ "كورونا" في ووهان

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أيمن حسن - الرياض
4
19,086

هو مخرج وهي ممرضة، زوجان صينيان يعيشان في مدينة "ووهان"؛ بؤرة "كورونا"، في أحد الأيام أُصيبت الزوجة "لي تانغ"؛ فقرّرا أن تبقى الزوجة في الحجر المنزلي، ويتولى الزوج رعايتها، ولكن حدث تطور جعل الزوج يندم؛ لأنه لم يأخذها إلى المستشفى في وقت مبكر.

وبثّت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الفيلم القصير "مذكرات ووهان" الذي مدته 4 دقائق و37 ثانية، حيث يروي الزوج تفاصيل حياته مع زوجته مريضة "كورونا"، التي اختارت الحجر الصحي المنزلي، وكيف كان يقوم برعاية زوجته ويحاول ألا يصاب بالعدوى وهو ما تحقّق بحرصه الشديد، وهو يضع الطعام على باب حجرتها، ويرتدي بذلة وقاية حين يدخل لتنظيف الحجرة، بينما زوجته تخاطبه من تحت الغطاء وتناشده أن يخرج، خوفاً عليه من الإصابة.

ومع قرب نهاية الفيلم، تشفى الزوجة مانحة الأمل للآخرين، فيما يؤكّد الزوج أن المرض كشف أهمية كل منهما للآخر، في جانب إنساني أبرزته المعاناة مع المرض.

وينتهي الفيلم بإحصائيات عن المدينة الموبوءة، في إشارة إلى هذه القصة ربما تكررت مع آلاف الحالات التي أصيبت في مدينة ووهان الصينية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، فبعد أكثر من 50 يوماً تحت الحجر، انخفض عدد الحالات الجديدة المسجلة في المدينة، وتعافى الآلاف من المرض.

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