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مصر والمغرب يتقدمان.. ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بالدول الأفريقية

إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3845128

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 101620 وفاة.

وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3845128 إصابة.

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مصر والمغرب يتقدمان.. ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بالدول الأفريقية
سبق

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 101620 وفاة.

وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3845128 إصابة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
06:47 PM

مصر والمغرب يتقدمان.. ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بالدول الأفريقية

إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3845128

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 101620 وفاة.

وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3845128 إصابة.

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