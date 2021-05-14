عبر 18 قرارًا.. أمين الرياض يكلّف وكلاء ورؤساء بلديات ومدراء عموم

مدة تكليفهم تكون عامًا واحدًا يتجدّد تلقائيًّا ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك

أصدر الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، 18 قرارًا إداريًّا بتكليف وكلاء ورؤساء بلديات ومدراء عموم، بالأمانة والقطاعات والبلديات التابعة لها، وتضمنت القرارات أن تكون مدة التكليف سنة واحدة تتجدد تلقائيًّا، ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.

وجاءت القرارات كالتالي: تكليف المهندس أحمد بن محمد البكيري وكيلًا لشؤون بلديات منطقة الرياض، تكليف المهندس محمد بن إبراهيم الخريف وكيلًا مساعدًا للإشراف على البلديات، تكليف المهندس حمد بن عبدالله الربيعان مديرًا عامًّا لمكتب تنسيق مشاريع المدينة، تكليف المهندس عبدالله بن محمد بايونس مديرًا عامًّا للتسمية والترقيم، تكليف المهندس خالد بن عبدالله الحزيمي رئيسًا لبلدية المعذر، وتكليف المهندس خالد بن عبدالله الزيد رئيسًا لبلدية محافظة الخرج، وتكليف الدكتور عبدالإله بن محمد المعيوف وكيلًا للتخطيط والتعمير، وتكليف الدكتور فيصل بن سلطان العصيمي مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للدراسات والتصاميم، وتكليف المهندس إبراهيم بن حمد العثمان مديرًا عامًّا للتنفيذ والإشراف.

واشتملت القرارات على: تكليف المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحقان مديرًا عامًّا للدراسات والتصاميم، تكليف المهندس أنيس بن زامل البركاتي رئيسًا لبلدية العريجاء، تكليف الدكتور محمد بن حسن القرني رئيسًا لبلدية محافظة حريملاء، تكليف المهندس عبدالله بن سليمان الطيار وكيلًا مساعدًا بوكالة شؤون بلديات المنطقة، تكليف المهندس محمد بن غانم العابسي مديرًا عامًّا للتخطيط العمراني، تكليف ماجد بن سعد الحميدي مديرًا عامًّا لمكتب سمو الأمين، تكليف المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الزعاقي مديرًا عامًّا لتصريف السيول، تكليف المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم العجلان رئيسًا لبلدية محافظة الدرعية.