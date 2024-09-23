النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" مهنئًا القيادة باليوم الوطني: مناسبة خالدة تبعث على الاعتزاز والفخر

نوّه بما تشهده المملكة من تطوير وتنمية لتحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين

رفع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال الجبير إن اليوم الوطني مناسبة مهمة وخالدة تبعث على الاعتزاز والافتخار بهذا الوطن وقيادته منذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الثالثة، مرورًا بأبنائه الملوك البررة، وهو يوم يحمل أمجاد قيادة وشعب هذا الوطن العزيز، التي تحققت بجهودٍ قادها ملوكنا بجد وإخلاص، لنتجاوز التحديات، ونحقق النجاحات، من أجل حاضر يليق بعراقتنا، ومستقبل يلبي طموحاتنا.

ونوه بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما يشهده من تطوير وتنمية شاملة في شتى المجالات، بغية تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين، ولتعزيز مكانة المملكة والمحافظة على موقعها المرموق بين دول العالم، وتوجيهاتهما السديدة بالعمل على مواصلة المسيرة التي تعكس قوة ومكانة المملكة العالمية، من خلال الحضور الفاعل في المحافل الدولية المختلفة، والسعي لحل الأزمات الدولية، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والمساهمة في استتباب الاستقرار والأمن الدوليين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" مهنئًا القيادة باليوم الوطني: مناسبة خالدة تبعث على الاعتزاز والفخر
سبق

رفع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال الجبير إن اليوم الوطني مناسبة مهمة وخالدة تبعث على الاعتزاز والافتخار بهذا الوطن وقيادته منذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الثالثة، مرورًا بأبنائه الملوك البررة، وهو يوم يحمل أمجاد قيادة وشعب هذا الوطن العزيز، التي تحققت بجهودٍ قادها ملوكنا بجد وإخلاص، لنتجاوز التحديات، ونحقق النجاحات، من أجل حاضر يليق بعراقتنا، ومستقبل يلبي طموحاتنا.

ونوه بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما يشهده من تطوير وتنمية شاملة في شتى المجالات، بغية تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين، ولتعزيز مكانة المملكة والمحافظة على موقعها المرموق بين دول العالم، وتوجيهاتهما السديدة بالعمل على مواصلة المسيرة التي تعكس قوة ومكانة المملكة العالمية، من خلال الحضور الفاعل في المحافل الدولية المختلفة، والسعي لحل الأزمات الدولية، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والمساهمة في استتباب الاستقرار والأمن الدوليين.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
11:44 AM

"الجبير" مهنئًا القيادة باليوم الوطني: مناسبة خالدة تبعث على الاعتزاز والفخر

نوّه بما تشهده المملكة من تطوير وتنمية لتحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
70

رفع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال الجبير إن اليوم الوطني مناسبة مهمة وخالدة تبعث على الاعتزاز والافتخار بهذا الوطن وقيادته منذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الثالثة، مرورًا بأبنائه الملوك البررة، وهو يوم يحمل أمجاد قيادة وشعب هذا الوطن العزيز، التي تحققت بجهودٍ قادها ملوكنا بجد وإخلاص، لنتجاوز التحديات، ونحقق النجاحات، من أجل حاضر يليق بعراقتنا، ومستقبل يلبي طموحاتنا.

ونوه بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما يشهده من تطوير وتنمية شاملة في شتى المجالات، بغية تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين، ولتعزيز مكانة المملكة والمحافظة على موقعها المرموق بين دول العالم، وتوجيهاتهما السديدة بالعمل على مواصلة المسيرة التي تعكس قوة ومكانة المملكة العالمية، من خلال الحضور الفاعل في المحافل الدولية المختلفة، والسعي لحل الأزمات الدولية، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والمساهمة في استتباب الاستقرار والأمن الدوليين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,894
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,046
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,020
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,603

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة