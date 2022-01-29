أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم التأسيس إجازة رسمية لعموم العاملين في القطاعَيْن العام والخاص يُجسِّد حرص قيادتنا الحكيمة على استشعار عمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي.
وزير الموارد البشرية: إجازة يوم التأسيس تشمل القطاعَيْن العام والخاص
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم التأسيس إجازة رسمية لعموم العاملين في القطاعَيْن العام والخاص يُجسِّد حرص قيادتنا الحكيمة على استشعار عمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي.يوم التأسيس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القطاع العام القطاع الخاص إجازة
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وزير الموارد البشرية: إجازة يوم التأسيس تشمل القطاعَيْن العام والخاصعبدالله البرقاوي سبق 2022-01-29
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
08:29 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:37 PM
وزير الموارد البشرية: إجازة يوم التأسيس تشمل القطاعَيْن العام والخاص
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم التأسيس إجازة رسمية لعموم العاملين في القطاعَيْن العام والخاص يُجسِّد حرص قيادتنا الحكيمة على استشعار عمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي.
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