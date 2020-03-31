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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

إيطاليا تنكس الأعلام حدادًا على ضحايا "كورونا"

"الفاتيكان" يتضامن ويرفع أعلامه بنصف سارية

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تنكيس أعلامها حدادًا على ضحايا فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان لها وفق ما أورده "سبوتنيك": من المقرر أن تخفض المدن والبلدات الإيطالية في جميع أنحاء البلاد أعلامها وتلتزم بدقيقة صمت اليوم الثلاثاء لإحياء ذكرى ضحايا الفيروس.

وأكد الفاتيكان، بدوره، انضمامه إلى هذا الإجراء، لتذكر أرواح الموتى، قائلاً: اليوم، تضامنًا مع إيطاليا، سيرفع الفاتيكان أعلامه بنصف سارية، حدادًا على الضحايا.

وارتفعت حالات الوفاة في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا" إلى 11 ألفًا و591، إثر تسجيل 812 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما: إصابات كورونا بلغت 101 ألف و739، عقب تسجيل 1648 إصابة جديدة.
وأشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 14 ألفًا و620، بعد تعافي 1590 مصابًا.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تنكس الأعلام حدادًا على ضحايا "كورونا"
سبق

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تنكيس أعلامها حدادًا على ضحايا فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان لها وفق ما أورده "سبوتنيك": من المقرر أن تخفض المدن والبلدات الإيطالية في جميع أنحاء البلاد أعلامها وتلتزم بدقيقة صمت اليوم الثلاثاء لإحياء ذكرى ضحايا الفيروس.

وأكد الفاتيكان، بدوره، انضمامه إلى هذا الإجراء، لتذكر أرواح الموتى، قائلاً: اليوم، تضامنًا مع إيطاليا، سيرفع الفاتيكان أعلامه بنصف سارية، حدادًا على الضحايا.

وارتفعت حالات الوفاة في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا" إلى 11 ألفًا و591، إثر تسجيل 812 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما: إصابات كورونا بلغت 101 ألف و739، عقب تسجيل 1648 إصابة جديدة.
وأشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 14 ألفًا و620، بعد تعافي 1590 مصابًا.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:07 PM

إيطاليا تنكس الأعلام حدادًا على ضحايا "كورونا"

"الفاتيكان" يتضامن ويرفع أعلامه بنصف سارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تنكيس أعلامها حدادًا على ضحايا فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان لها وفق ما أورده "سبوتنيك": من المقرر أن تخفض المدن والبلدات الإيطالية في جميع أنحاء البلاد أعلامها وتلتزم بدقيقة صمت اليوم الثلاثاء لإحياء ذكرى ضحايا الفيروس.

وأكد الفاتيكان، بدوره، انضمامه إلى هذا الإجراء، لتذكر أرواح الموتى، قائلاً: اليوم، تضامنًا مع إيطاليا، سيرفع الفاتيكان أعلامه بنصف سارية، حدادًا على الضحايا.

وارتفعت حالات الوفاة في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا" إلى 11 ألفًا و591، إثر تسجيل 812 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما: إصابات كورونا بلغت 101 ألف و739، عقب تسجيل 1648 إصابة جديدة.
وأشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 14 ألفًا و620، بعد تعافي 1590 مصابًا.

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