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الطفل "جهاد" مصاب بورم سرطاني بالمخ ويحتاج للنقل لمستشفى متخصص

والده يعيش في غيبوبة تامة منذ 5 سنوات وأسرته تعيش حالة نفسية صعبة

ناشدت أسرة الطفل جهاد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحميري (11 سنة) والمنوم بالعناية المركزة بمستشفى النور بمكة المكرمة منذ 5 أيام؛ إثر إصابته بورم سرطاني في المخ، وزارة الصحة الموافقة على نقله لمستشفى متخصص، حيث إن حالته حرجة جداً".

وقال عم الطفل أحمد الحميري لـ"سبق": تعرض ابن شقيقي الطفل "جهاد" لحالة إغماء فجأة، وتم نقله لمستشفى المظيلف العام، والذي بدوره أحاله لمستشفى النور بمكة المكرمة، حيث شخصت حالته بالإصابة بورم سرطاني في المخ.

وأضاف أن والده يعيش في غيبوبة تامة منذ 5 سنوات، ويرقد بأحد مستشفيات الرعاية الممتدة بجدة؛ إثر تعرضه لحادث مروري، وأسرته تعيش في حالة نفسية سيئة منذ إصابة والدهم، وقد لحق به الآن ابنه "جهاد"، والذي يحتاج لنقله بصفة عاجلة لمستشفى متخصص في الأورام.

وناشد "الحميري" وزارة الصحة بنقل "جهاد"؛ تقديراً لحالته المرضية ولحالة أسرته النفسية.

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الطفل "جهاد" مصاب بورم سرطاني بالمخ ويحتاج للنقل لمستشفى متخصص
سبق

ناشدت أسرة الطفل جهاد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحميري (11 سنة) والمنوم بالعناية المركزة بمستشفى النور بمكة المكرمة منذ 5 أيام؛ إثر إصابته بورم سرطاني في المخ، وزارة الصحة الموافقة على نقله لمستشفى متخصص، حيث إن حالته حرجة جداً".

وقال عم الطفل أحمد الحميري لـ"سبق": تعرض ابن شقيقي الطفل "جهاد" لحالة إغماء فجأة، وتم نقله لمستشفى المظيلف العام، والذي بدوره أحاله لمستشفى النور بمكة المكرمة، حيث شخصت حالته بالإصابة بورم سرطاني في المخ.

وأضاف أن والده يعيش في غيبوبة تامة منذ 5 سنوات، ويرقد بأحد مستشفيات الرعاية الممتدة بجدة؛ إثر تعرضه لحادث مروري، وأسرته تعيش في حالة نفسية سيئة منذ إصابة والدهم، وقد لحق به الآن ابنه "جهاد"، والذي يحتاج لنقله بصفة عاجلة لمستشفى متخصص في الأورام.

وناشد "الحميري" وزارة الصحة بنقل "جهاد"؛ تقديراً لحالته المرضية ولحالة أسرته النفسية.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:00 PM

الطفل "جهاد" مصاب بورم سرطاني بالمخ ويحتاج للنقل لمستشفى متخصص

والده يعيش في غيبوبة تامة منذ 5 سنوات وأسرته تعيش حالة نفسية صعبة

A A A
عوض الفهمي - مكة المكرمة
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ناشدت أسرة الطفل جهاد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحميري (11 سنة) والمنوم بالعناية المركزة بمستشفى النور بمكة المكرمة منذ 5 أيام؛ إثر إصابته بورم سرطاني في المخ، وزارة الصحة الموافقة على نقله لمستشفى متخصص، حيث إن حالته حرجة جداً".

وقال عم الطفل أحمد الحميري لـ"سبق": تعرض ابن شقيقي الطفل "جهاد" لحالة إغماء فجأة، وتم نقله لمستشفى المظيلف العام، والذي بدوره أحاله لمستشفى النور بمكة المكرمة، حيث شخصت حالته بالإصابة بورم سرطاني في المخ.

وأضاف أن والده يعيش في غيبوبة تامة منذ 5 سنوات، ويرقد بأحد مستشفيات الرعاية الممتدة بجدة؛ إثر تعرضه لحادث مروري، وأسرته تعيش في حالة نفسية سيئة منذ إصابة والدهم، وقد لحق به الآن ابنه "جهاد"، والذي يحتاج لنقله بصفة عاجلة لمستشفى متخصص في الأورام.

وناشد "الحميري" وزارة الصحة بنقل "جهاد"؛ تقديراً لحالته المرضية ولحالة أسرته النفسية.

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