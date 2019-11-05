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"سبق" تكشف حقيقة القبض على مخالفي الذوق العام.. عصابة سلب واستيلاء

بعد تداول "الشائعة" في مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة مقترنة بعنوان "القبض على أشخاص بتهمة مخالفة الذوق العام".

"سبق" كشفت الحقيقة، واتضح أن الصورة والعنوان غير صحيحتين، وكانت الصورة المتداولة تعود للقبض على سبعة جناة تورطوا في حوادث سلب واستيلاء على مركبات بالقوة عام 2018 بحسب بيان شرطة الرياض.
وكانت قد صرحت شرطة منطقة الرياض بتاريخ 2/5/1439 بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أطاحوا بعصابة مكونة من سبعة مواطنين ارتكبوا 22 حادثة سلب واستيلاء على المركبات بالقوة.

الذوق العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف حقيقة القبض على مخالفي الذوق العام.. عصابة سلب واستيلاء
سبق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة مقترنة بعنوان "القبض على أشخاص بتهمة مخالفة الذوق العام".

"سبق" كشفت الحقيقة، واتضح أن الصورة والعنوان غير صحيحتين، وكانت الصورة المتداولة تعود للقبض على سبعة جناة تورطوا في حوادث سلب واستيلاء على مركبات بالقوة عام 2018 بحسب بيان شرطة الرياض.
وكانت قد صرحت شرطة منطقة الرياض بتاريخ 2/5/1439 بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أطاحوا بعصابة مكونة من سبعة مواطنين ارتكبوا 22 حادثة سلب واستيلاء على المركبات بالقوة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
07:43 PM

"سبق" تكشف حقيقة القبض على مخالفي الذوق العام.. عصابة سلب واستيلاء

بعد تداول "الشائعة" في مواقع التواصل

A A A
هادي العصيمي - الرياض
8
12,125

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة مقترنة بعنوان "القبض على أشخاص بتهمة مخالفة الذوق العام".

"سبق" كشفت الحقيقة، واتضح أن الصورة والعنوان غير صحيحتين، وكانت الصورة المتداولة تعود للقبض على سبعة جناة تورطوا في حوادث سلب واستيلاء على مركبات بالقوة عام 2018 بحسب بيان شرطة الرياض.
وكانت قد صرحت شرطة منطقة الرياض بتاريخ 2/5/1439 بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أطاحوا بعصابة مكونة من سبعة مواطنين ارتكبوا 22 حادثة سلب واستيلاء على المركبات بالقوة.

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