512 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في فلسطين ترتفع إلى 23.939

تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الأراضي الفلسطينية 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس).

وأوضحت الوزيرة في بيان أوردته "رويترز"، أن حالات الوفاة الجديدة، لمواطنين من مدينتي دورا والخليل وبلدة السموع بمحافظة الخليل.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 167 حالة تلتها محافظة الخليل بإجمالي 104 إصابات، إضافة إلى 23 في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وبينت مي الكيلة أن من بين المصابين بـ"كورونا" 24 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي بلغ 23.939 حالة، تعافى منها 14.370 فيما بلغ عدد الوفيات 131.