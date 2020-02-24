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يعاني اضطرابات نفسية.. شرطة طبرجل توقف بالقوة قائد مركبة متهوراً

تعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق مما اقتضى استيقافه

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس بأن دوريات شرطة محافظة طبرجل رصدت، وهي تؤدي مهامها اليومية، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة.

وأضاف المقدم "النومس" أنه عند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن، وتعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق، مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.

وقد اتضح بالقبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد، ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى؛ للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة طبرجل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يعاني اضطرابات نفسية.. شرطة طبرجل توقف بالقوة قائد مركبة متهوراً
سبق

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس بأن دوريات شرطة محافظة طبرجل رصدت، وهي تؤدي مهامها اليومية، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة.

وأضاف المقدم "النومس" أنه عند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن، وتعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق، مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.

وقد اتضح بالقبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد، ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى؛ للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
04:48 PM

يعاني اضطرابات نفسية.. شرطة طبرجل توقف بالقوة قائد مركبة متهوراً

تعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق مما اقتضى استيقافه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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1,319

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس بأن دوريات شرطة محافظة طبرجل رصدت، وهي تؤدي مهامها اليومية، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة.

وأضاف المقدم "النومس" أنه عند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن، وتعمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق، مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.

وقد اتضح بالقبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد، ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى؛ للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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