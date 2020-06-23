يذكر أن "آل فطيح" توفي في حادث مروري.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا ووفاءً وإيمانًا، بدوره في خدمة الجمعية والمجتمع، وتخليدًا لذكراه، وتثمينًا لجهوده.

بادرت الجمعية الخيرية بمحافظة يدمة، بتسمية إحدى قاعاتها باسم عضو مجلس الإدارة، قبلان بن علي آل فطيح-رحمه الله -.

لمسة وفاء.. جمعية يدمة تسمي إحدى قاعاتها باسم أحد منسوبيها بندر آل فطيح سبق 2019-06-23 بادرت الجمعية الخيرية بمحافظة يدمة، بتسمية إحدى قاعاتها باسم عضو مجلس الإدارة، قبلان بن علي آل فطيح-رحمه الله -. وتأتي هذه المبادرة عرفانًا ووفاءً وإيمانًا، بدوره في خدمة الجمعية والمجتمع، وتخليدًا لذكراه، وتثمينًا لجهوده. يذكر أن "آل فطيح" توفي في حادث مروري.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 07:46 PM

لمسة وفاء.. جمعية يدمة تسمي إحدى قاعاتها باسم أحد منسوبيها عرفانًا ووفاءً وتثمينًا لجهوده





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بادرت الجمعية الخيرية بمحافظة يدمة، بتسمية إحدى قاعاتها باسم عضو مجلس الإدارة، قبلان بن علي آل فطيح-رحمه الله -.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا ووفاءً وإيمانًا، بدوره في خدمة الجمعية والمجتمع، وتخليدًا لذكراه، وتثمينًا لجهوده.

يذكر أن "آل فطيح" توفي في حادث مروري.