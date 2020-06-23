النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمسة وفاء.. جمعية يدمة تسمي إحدى قاعاتها باسم أحد منسوبيها

عرفانًا ووفاءً وتثمينًا لجهوده

بادرت الجمعية الخيرية بمحافظة يدمة، بتسمية إحدى قاعاتها باسم عضو مجلس الإدارة، قبلان بن علي آل فطيح-رحمه الله -.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا ووفاءً وإيمانًا، بدوره في خدمة الجمعية والمجتمع، وتخليدًا لذكراه، وتثمينًا لجهوده.

يذكر أن "آل فطيح" توفي في حادث مروري.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لمسة وفاء.. جمعية يدمة تسمي إحدى قاعاتها باسم أحد منسوبيها
سبق

بادرت الجمعية الخيرية بمحافظة يدمة، بتسمية إحدى قاعاتها باسم عضو مجلس الإدارة، قبلان بن علي آل فطيح-رحمه الله -.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا ووفاءً وإيمانًا، بدوره في خدمة الجمعية والمجتمع، وتخليدًا لذكراه، وتثمينًا لجهوده.

يذكر أن "آل فطيح" توفي في حادث مروري.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
07:46 PM

لمسة وفاء.. جمعية يدمة تسمي إحدى قاعاتها باسم أحد منسوبيها

عرفانًا ووفاءً وتثمينًا لجهوده

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
83

بادرت الجمعية الخيرية بمحافظة يدمة، بتسمية إحدى قاعاتها باسم عضو مجلس الإدارة، قبلان بن علي آل فطيح-رحمه الله -.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا ووفاءً وإيمانًا، بدوره في خدمة الجمعية والمجتمع، وتخليدًا لذكراه، وتثمينًا لجهوده.

يذكر أن "آل فطيح" توفي في حادث مروري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,118
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,959
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,604
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,872

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة