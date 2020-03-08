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بنجلاديش تسجل أول 3 حالات إصابة بـ"كورونا"

قالت: لأشخاص عاد اثنان منهم من إيطاليا مؤخراً

أعلنت بنجلاديش، اليوم، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت مديرة معهد أبحاث ومكافحة الأوبئة والأمراض في بنجلاديش ميرجادي صابرينا فلورا، للصحفيين أن البلاد سجلت أول ثلاث حالات لديها لأشخاص بين 20 و35 من العمر عاد اثنان منهما من إيطاليا مؤخراً، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.

من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين في إندونيسيا، بعد رصد الحالتين الجديدتين إلى ستة مصابين.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية للصحفيين إن أحد المصابين إندونيسي يبلغ من العمر 36 عاماً وكان من بين طاقم السفينة السياحية دايموند برنسيس الراسية في ميناء ياباني، وقد انتقلت إليه العدوى فيها، مشيراً إلى أن الحالة الأخرى لإندونيسي يبلغ من العمر 55 عاماً وأصيب بالمرض داخل جاكرتا.

وأبلغت إندونيسيا عن ظهور أول حالات لديها يوم الاثنين لأم وابنتها تعيشان في منطقة ديبوك قرب جاكرتا.

فيروس كورونا الجديد بنجلاديش

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بنجلاديش تسجل أول 3 حالات إصابة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت بنجلاديش، اليوم، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت مديرة معهد أبحاث ومكافحة الأوبئة والأمراض في بنجلاديش ميرجادي صابرينا فلورا، للصحفيين أن البلاد سجلت أول ثلاث حالات لديها لأشخاص بين 20 و35 من العمر عاد اثنان منهما من إيطاليا مؤخراً، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.

من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين في إندونيسيا، بعد رصد الحالتين الجديدتين إلى ستة مصابين.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية للصحفيين إن أحد المصابين إندونيسي يبلغ من العمر 36 عاماً وكان من بين طاقم السفينة السياحية دايموند برنسيس الراسية في ميناء ياباني، وقد انتقلت إليه العدوى فيها، مشيراً إلى أن الحالة الأخرى لإندونيسي يبلغ من العمر 55 عاماً وأصيب بالمرض داخل جاكرتا.

وأبلغت إندونيسيا عن ظهور أول حالات لديها يوم الاثنين لأم وابنتها تعيشان في منطقة ديبوك قرب جاكرتا.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
03:35 PM

بنجلاديش تسجل أول 3 حالات إصابة بـ"كورونا"

قالت: لأشخاص عاد اثنان منهم من إيطاليا مؤخراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت بنجلاديش، اليوم، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت مديرة معهد أبحاث ومكافحة الأوبئة والأمراض في بنجلاديش ميرجادي صابرينا فلورا، للصحفيين أن البلاد سجلت أول ثلاث حالات لديها لأشخاص بين 20 و35 من العمر عاد اثنان منهما من إيطاليا مؤخراً، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.

من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين في إندونيسيا، بعد رصد الحالتين الجديدتين إلى ستة مصابين.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية للصحفيين إن أحد المصابين إندونيسي يبلغ من العمر 36 عاماً وكان من بين طاقم السفينة السياحية دايموند برنسيس الراسية في ميناء ياباني، وقد انتقلت إليه العدوى فيها، مشيراً إلى أن الحالة الأخرى لإندونيسي يبلغ من العمر 55 عاماً وأصيب بالمرض داخل جاكرتا.

وأبلغت إندونيسيا عن ظهور أول حالات لديها يوم الاثنين لأم وابنتها تعيشان في منطقة ديبوك قرب جاكرتا.

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