المغرب: 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوفيات 133 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

سجّل المغرب اليوم 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2528؛ فيما بلغ عدد الوفيات 133 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 273 شخصًا، فيما استُبعدت 9995 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.