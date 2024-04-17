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المغرب: 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوفيات 133 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

سجّل المغرب اليوم 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2528؛ فيما بلغ عدد الوفيات 133 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 273 شخصًا، فيما استُبعدت 9995 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّل المغرب اليوم 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2528؛ فيما بلغ عدد الوفيات 133 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 273 شخصًا، فيما استُبعدت 9995 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:51 PM

المغرب: 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوفيات 133 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل المغرب اليوم 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2528؛ فيما بلغ عدد الوفيات 133 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 273 شخصًا، فيما استُبعدت 9995 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

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