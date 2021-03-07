النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصندوق العقاري" يستهدف تمكين 140 ألف أسرة سعودية من التملك خلال 2021

ضمن القرض العقاري المدعوم.. وفق رغباتهم واحتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة

أعلن صندوق التنمية العقارية، استهدافه تمكين 140 ألف أسرة سعودية جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الجاري 2021؛ وفق رغباتهم واحتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة؛ من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدّمها برنامج القرض العقاري المدعوم من مستفيدي برنامج "سكني".

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنه ضمن مستهدفات العام الحالي 2021، سيدعم برنامج القرض العقاري المدعوم أكثرَ من 140 ألف أسرة؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر السعودية من خلال ابتكار البرامج والحلول السكنية لرفع نسبة تملك الأسر للمسكن إلى 70% وفق مستهدفات "برنامج الإسكان" - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف "بن ماضي"، أن برنامج "القرض المدعوم" مكّن -منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020- أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، متوقعًا أن يُسهم تقديم الدعم السكني هذا العام لأكثر من 140 ألف أسرة، في زيادة أعداد المستفيدين من خيارات البرنامج المتنوعة لتتجاوز 664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021.

وأشار إلى أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها كل القطاعات بالمملكة ومنها قطاعا الإسكان والتمويل العقاري؛ إلا أن "الصندوق العقاري" تَمَكّن من تحقيق مستهدفاته للعام 2020؛ مؤكدًا استمرار الصندوق في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح، بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، وقنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة؛ في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصندوق العقاري" يستهدف تمكين 140 ألف أسرة سعودية من التملك خلال 2021
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية، استهدافه تمكين 140 ألف أسرة سعودية جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الجاري 2021؛ وفق رغباتهم واحتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة؛ من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدّمها برنامج القرض العقاري المدعوم من مستفيدي برنامج "سكني".

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنه ضمن مستهدفات العام الحالي 2021، سيدعم برنامج القرض العقاري المدعوم أكثرَ من 140 ألف أسرة؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر السعودية من خلال ابتكار البرامج والحلول السكنية لرفع نسبة تملك الأسر للمسكن إلى 70% وفق مستهدفات "برنامج الإسكان" - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف "بن ماضي"، أن برنامج "القرض المدعوم" مكّن -منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020- أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، متوقعًا أن يُسهم تقديم الدعم السكني هذا العام لأكثر من 140 ألف أسرة، في زيادة أعداد المستفيدين من خيارات البرنامج المتنوعة لتتجاوز 664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021.

وأشار إلى أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها كل القطاعات بالمملكة ومنها قطاعا الإسكان والتمويل العقاري؛ إلا أن "الصندوق العقاري" تَمَكّن من تحقيق مستهدفاته للعام 2020؛ مؤكدًا استمرار الصندوق في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح، بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، وقنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة؛ في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:40 AM

"الصندوق العقاري" يستهدف تمكين 140 ألف أسرة سعودية من التملك خلال 2021

ضمن القرض العقاري المدعوم.. وفق رغباتهم واحتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
141

أعلن صندوق التنمية العقارية، استهدافه تمكين 140 ألف أسرة سعودية جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الجاري 2021؛ وفق رغباتهم واحتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة؛ من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدّمها برنامج القرض العقاري المدعوم من مستفيدي برنامج "سكني".

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنه ضمن مستهدفات العام الحالي 2021، سيدعم برنامج القرض العقاري المدعوم أكثرَ من 140 ألف أسرة؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر السعودية من خلال ابتكار البرامج والحلول السكنية لرفع نسبة تملك الأسر للمسكن إلى 70% وفق مستهدفات "برنامج الإسكان" - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف "بن ماضي"، أن برنامج "القرض المدعوم" مكّن -منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020- أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، متوقعًا أن يُسهم تقديم الدعم السكني هذا العام لأكثر من 140 ألف أسرة، في زيادة أعداد المستفيدين من خيارات البرنامج المتنوعة لتتجاوز 664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021.

وأشار إلى أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها كل القطاعات بالمملكة ومنها قطاعا الإسكان والتمويل العقاري؛ إلا أن "الصندوق العقاري" تَمَكّن من تحقيق مستهدفاته للعام 2020؛ مؤكدًا استمرار الصندوق في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح، بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، وقنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة؛ في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,092

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة