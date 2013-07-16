زواج الشاب يزيد في الرياض

احتفلت أسرة الجابر بزواج الشاب "يزيد عبدالإله الجابر" من كريمة محمد سعد العيد، وذلك في حفل أُقيم بالرياض.
وقد شرف الحفل جمع من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "يزيد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفلت أسرة الجابر بزواج الشاب "يزيد عبدالإله الجابر" من كريمة محمد سعد العيد، وذلك في حفل أُقيم بالرياض.
وقد شرف الحفل جمع من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "يزيد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفلت أسرة الجابر بزواج الشاب "يزيد عبدالإله الجابر" من كريمة محمد سعد العيد، وذلك في حفل أُقيم بالرياض.
وقد شرف الحفل جمع من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "يزيد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفلت أسرة الجابر بزواج الشاب "يزيد عبدالإله الجابر" من كريمة محمد سعد العيد، وذلك في حفل أُقيم بالرياض.
وقد شرف الحفل جمع من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "يزيد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.