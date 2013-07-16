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زواج الشاب يزيد في الرياض

احتفلت أسرة الجابر بزواج الشاب "يزيد عبدالإله الجابر" من كريمة محمد سعد العيد، وذلك في حفل أُقيم بالرياض.

وقد شرف الحفل جمع من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "يزيد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

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زواج الشاب يزيد في الرياض
سبق

احتفلت أسرة الجابر بزواج الشاب "يزيد عبدالإله الجابر" من كريمة محمد سعد العيد، وذلك في حفل أُقيم بالرياض.

وقد شرف الحفل جمع من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "يزيد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:00 PM

زواج الشاب يزيد في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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303

احتفلت أسرة الجابر بزواج الشاب "يزيد عبدالإله الجابر" من كريمة محمد سعد العيد، وذلك في حفل أُقيم بالرياض.

وقد شرف الحفل جمع من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "يزيد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,867
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,996
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,808

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