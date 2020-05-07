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متحدث التجارة: سياسة الإرجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك

أكد التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت بعد فتح الأسواق

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا أن الفرق الرقابية لاحظت التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت بعد فتح الأسواق التجارية بتطبيق الاشتراطات، حيث نشيد به وندعو إلى الاستمرار به ويرجع ذلك للجولات الرقابية.

وأضاف الحسين أن الاستبدال والارجاع حق أصيل للمستهلك، وذلك وفق الاشتراطات والسياسات المتعارف عليها ويجب على المنشآت إيضاح الإجراءات الاحترازية للتعامل مع السلع المعادة.

وأشار إلى أن سياسة الإرجاع والإبدال يجب أن تكتب باللغة العربية وتوضع في مكان واضح وبأسلوب مفهوم وفي مكان بارز أو عند صناديق المحاسبة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث التجارة: سياسة الإرجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك
سبق

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا أن الفرق الرقابية لاحظت التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت بعد فتح الأسواق التجارية بتطبيق الاشتراطات، حيث نشيد به وندعو إلى الاستمرار به ويرجع ذلك للجولات الرقابية.

وأضاف الحسين أن الاستبدال والارجاع حق أصيل للمستهلك، وذلك وفق الاشتراطات والسياسات المتعارف عليها ويجب على المنشآت إيضاح الإجراءات الاحترازية للتعامل مع السلع المعادة.

وأشار إلى أن سياسة الإرجاع والإبدال يجب أن تكتب باللغة العربية وتوضع في مكان واضح وبأسلوب مفهوم وفي مكان بارز أو عند صناديق المحاسبة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
04:56 PM

متحدث التجارة: سياسة الإرجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك

أكد التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت بعد فتح الأسواق

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,130

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا أن الفرق الرقابية لاحظت التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت بعد فتح الأسواق التجارية بتطبيق الاشتراطات، حيث نشيد به وندعو إلى الاستمرار به ويرجع ذلك للجولات الرقابية.

وأضاف الحسين أن الاستبدال والارجاع حق أصيل للمستهلك، وذلك وفق الاشتراطات والسياسات المتعارف عليها ويجب على المنشآت إيضاح الإجراءات الاحترازية للتعامل مع السلع المعادة.

وأشار إلى أن سياسة الإرجاع والإبدال يجب أن تكتب باللغة العربية وتوضع في مكان واضح وبأسلوب مفهوم وفي مكان بارز أو عند صناديق المحاسبة.

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