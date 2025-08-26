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"إنسان" تستعد لتقديم 27 ألف حقيبة مدرسية للطلاب الأيتام الدارسين

بقيمة تتجاوز 4 ملايين ريال .. وتشتمل على الأدوات المدرسية كافة للطلاب

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، توزيع الحقيبة المدرسية لأبنائها الطلاب والطالبات للمراحل الدراسية "ابتدائي ومتوسط وثانوي" في جميع فروعها بمدينة الرياض ومحافظاتها البالغ عددها 20 فرعاً.

وسيتم ذلك عبر إيداع مبلغ الحقيبة في حسابات الأسر البنكية، حيث تتيح الجمعية للطلاب والطالبات اختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية، ومن أيّ مكان شاءوا أسوة بغيرهم من الطلبة.

ويشتمل مبلغ الحقيبة المدرسية على الأدوات المدرسية والقرطاسية اللازمة كافة، حيث تستهدف الجمعية خلال العام الدراسي الحالي توزيع 27333 حقيبة مدرسية لأبنائها الطلبة الدارسين من الجنسين بمبلغ إجمالي قدره 4.100.000 ريال بواقع 150 ريالاً للحقيبة.

وحثّت الجمعية الميسورين على الإسهام في تأمين قيمة الحقيبة المدرسية للأيتام، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حساباتها مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتساب رقم "0555249104" وذلك لتأكيد تسلم المبلغ.

ويعد مشروع الحقيبة المدرسية من المشاريع الموسمية التي تنفّذها جمعية إنسان لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، ويهدف إلى مساعدة الأبناء على تحصيلهم الدراسي، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاج إليها سوق العمل.

وتحتفي الجمعية بأبنائها الناجحين والمتفوقين من الجنسين سنويًا، من خلال إقامة حفلات "فرحة النجاح"، وحفلات التفوق العلمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنسان" تستعد لتقديم 27 ألف حقيبة مدرسية للطلاب الأيتام الدارسين
سبق

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، توزيع الحقيبة المدرسية لأبنائها الطلاب والطالبات للمراحل الدراسية "ابتدائي ومتوسط وثانوي" في جميع فروعها بمدينة الرياض ومحافظاتها البالغ عددها 20 فرعاً.

وسيتم ذلك عبر إيداع مبلغ الحقيبة في حسابات الأسر البنكية، حيث تتيح الجمعية للطلاب والطالبات اختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية، ومن أيّ مكان شاءوا أسوة بغيرهم من الطلبة.

ويشتمل مبلغ الحقيبة المدرسية على الأدوات المدرسية والقرطاسية اللازمة كافة، حيث تستهدف الجمعية خلال العام الدراسي الحالي توزيع 27333 حقيبة مدرسية لأبنائها الطلبة الدارسين من الجنسين بمبلغ إجمالي قدره 4.100.000 ريال بواقع 150 ريالاً للحقيبة.

وحثّت الجمعية الميسورين على الإسهام في تأمين قيمة الحقيبة المدرسية للأيتام، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حساباتها مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتساب رقم "0555249104" وذلك لتأكيد تسلم المبلغ.

ويعد مشروع الحقيبة المدرسية من المشاريع الموسمية التي تنفّذها جمعية إنسان لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، ويهدف إلى مساعدة الأبناء على تحصيلهم الدراسي، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاج إليها سوق العمل.

وتحتفي الجمعية بأبنائها الناجحين والمتفوقين من الجنسين سنويًا، من خلال إقامة حفلات "فرحة النجاح"، وحفلات التفوق العلمي.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
01:43 PM

"إنسان" تستعد لتقديم 27 ألف حقيبة مدرسية للطلاب الأيتام الدارسين

بقيمة تتجاوز 4 ملايين ريال .. وتشتمل على الأدوات المدرسية كافة للطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، توزيع الحقيبة المدرسية لأبنائها الطلاب والطالبات للمراحل الدراسية "ابتدائي ومتوسط وثانوي" في جميع فروعها بمدينة الرياض ومحافظاتها البالغ عددها 20 فرعاً.

وسيتم ذلك عبر إيداع مبلغ الحقيبة في حسابات الأسر البنكية، حيث تتيح الجمعية للطلاب والطالبات اختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية، ومن أيّ مكان شاءوا أسوة بغيرهم من الطلبة.

ويشتمل مبلغ الحقيبة المدرسية على الأدوات المدرسية والقرطاسية اللازمة كافة، حيث تستهدف الجمعية خلال العام الدراسي الحالي توزيع 27333 حقيبة مدرسية لأبنائها الطلبة الدارسين من الجنسين بمبلغ إجمالي قدره 4.100.000 ريال بواقع 150 ريالاً للحقيبة.

وحثّت الجمعية الميسورين على الإسهام في تأمين قيمة الحقيبة المدرسية للأيتام، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حساباتها مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتساب رقم "0555249104" وذلك لتأكيد تسلم المبلغ.

ويعد مشروع الحقيبة المدرسية من المشاريع الموسمية التي تنفّذها جمعية إنسان لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، ويهدف إلى مساعدة الأبناء على تحصيلهم الدراسي، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاج إليها سوق العمل.

وتحتفي الجمعية بأبنائها الناجحين والمتفوقين من الجنسين سنويًا، من خلال إقامة حفلات "فرحة النجاح"، وحفلات التفوق العلمي.

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