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اعتقلته في ذكرى مجزرة مسجد نيوزيلندا.. أستراليا توجه تهمة الإرهاب لـ"يميني" متطرف

الشرطة عثرت على كميات كبيرة من البيانات المناهضة للحكومة

وجّهت شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية، تهمة الإرهاب إلى شاب، على خلفية مخطط مشتبه لليمين؛ لشن هجمات خارج سيدني؛ بحسب ما ذكر مسؤولون اليوم (السبت).

وأوضحت مصادر أن المتهم البالغ من العمر 23 عامًا موقوف منذ 15 مارس (آذار)، عندما وجّهت السلطات اتّهامات لشخص آخر بالتخطيط لأعمال إرهابية وصفته بأن لديه توجهات "نازية جديدة" ومناهضة للحكومة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها أشارت الشرطة إلى العثور على كميات كبيرة من البيانات اليمينية المتشددة والمناهضة للحكومة على أجهزة إلكترونية، عثر عليها في منزل المشتبه به.

وبينت أن عمليات التفتيش متواصلة في أماكن أخرى.

ويُعتقد بأن المشتبه به كان شريك شخص يبلغ من العمر 21 عامًا من ذات المنطقة الواقعة جنوب سيدني، وجّهت إليه تهم الاثنين بارتكاب جرائم الإرهاب نفسها.

واعتُقل الشخصان تزامنًا مع إحياء نيوزيلندا ذكرى مرور عام على مجزرة مسجدَي كرايست تشيرش، عندما فتح أسترالي وصف نفسه بأنه من المؤمنين بنظرية تفوّق العرق الأبيض، النار على مصلّين مسلمين فأردى 51 شخصًا خلال صلاة الجمعة.

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اعتقلته في ذكرى مجزرة مسجد نيوزيلندا.. أستراليا توجه تهمة الإرهاب لـ"يميني" متطرف
سبق

وجّهت شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية، تهمة الإرهاب إلى شاب، على خلفية مخطط مشتبه لليمين؛ لشن هجمات خارج سيدني؛ بحسب ما ذكر مسؤولون اليوم (السبت).

وأوضحت مصادر أن المتهم البالغ من العمر 23 عامًا موقوف منذ 15 مارس (آذار)، عندما وجّهت السلطات اتّهامات لشخص آخر بالتخطيط لأعمال إرهابية وصفته بأن لديه توجهات "نازية جديدة" ومناهضة للحكومة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها أشارت الشرطة إلى العثور على كميات كبيرة من البيانات اليمينية المتشددة والمناهضة للحكومة على أجهزة إلكترونية، عثر عليها في منزل المشتبه به.

وبينت أن عمليات التفتيش متواصلة في أماكن أخرى.

ويُعتقد بأن المشتبه به كان شريك شخص يبلغ من العمر 21 عامًا من ذات المنطقة الواقعة جنوب سيدني، وجّهت إليه تهم الاثنين بارتكاب جرائم الإرهاب نفسها.

واعتُقل الشخصان تزامنًا مع إحياء نيوزيلندا ذكرى مرور عام على مجزرة مسجدَي كرايست تشيرش، عندما فتح أسترالي وصف نفسه بأنه من المؤمنين بنظرية تفوّق العرق الأبيض، النار على مصلّين مسلمين فأردى 51 شخصًا خلال صلاة الجمعة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:09 PM

اعتقلته في ذكرى مجزرة مسجد نيوزيلندا.. أستراليا توجه تهمة الإرهاب لـ"يميني" متطرف

الشرطة عثرت على كميات كبيرة من البيانات المناهضة للحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية، تهمة الإرهاب إلى شاب، على خلفية مخطط مشتبه لليمين؛ لشن هجمات خارج سيدني؛ بحسب ما ذكر مسؤولون اليوم (السبت).

وأوضحت مصادر أن المتهم البالغ من العمر 23 عامًا موقوف منذ 15 مارس (آذار)، عندما وجّهت السلطات اتّهامات لشخص آخر بالتخطيط لأعمال إرهابية وصفته بأن لديه توجهات "نازية جديدة" ومناهضة للحكومة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها أشارت الشرطة إلى العثور على كميات كبيرة من البيانات اليمينية المتشددة والمناهضة للحكومة على أجهزة إلكترونية، عثر عليها في منزل المشتبه به.

وبينت أن عمليات التفتيش متواصلة في أماكن أخرى.

ويُعتقد بأن المشتبه به كان شريك شخص يبلغ من العمر 21 عامًا من ذات المنطقة الواقعة جنوب سيدني، وجّهت إليه تهم الاثنين بارتكاب جرائم الإرهاب نفسها.

واعتُقل الشخصان تزامنًا مع إحياء نيوزيلندا ذكرى مرور عام على مجزرة مسجدَي كرايست تشيرش، عندما فتح أسترالي وصف نفسه بأنه من المؤمنين بنظرية تفوّق العرق الأبيض، النار على مصلّين مسلمين فأردى 51 شخصًا خلال صلاة الجمعة.

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