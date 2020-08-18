ارتفاع سعر خام القياس العالمي "برنت"

بعد أنباء التزام أعضاء "أوبك" بخفض الإنتاج

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بعد ورود تقارير تؤكد التزام أعضاء مجموعة أوبك بخفض الإنتاج ضمن خطط دعم الأسعار.

وسجل "برنت" زيادة عند الساعة 09:17 بمقدار 0.38 %، أو ما يعادل 17 سنتاً، ليصل إلى 45.42 دولار.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بنسبة 0.29 %، ما يعادل 12 سنتاً، ليصل إلى 42.88 دولار أمريكي.