رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يدعو إلى عزل ترامب فوراً من منصبه

دعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر؛ إلى ضرورة عزل الرئيس دونالد ترامب؛ فوراً، من منصبه.

وفي بيان له، قال نادلر: "أحث مرة أخرى على عزل الرئيس وإقالته من منصبه.. لدينا فترة محدودة من الوقت للعمل. لا تستطيع الأمة تحمُّل عملية مطولة وطويلة، وأنا أؤيد إحالة مادة العزل مباشرة إلى مجلس النواب".