"إنفاذ" يشرف على بيع عقارات بمساحات تتجاوز 217 ألف م2

في مختلف مناطق المملكة.. خلال المدة من 26 لـ31 أكتوبر

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 6 مزادات علنية تقام على عقارات عدة في مناطق عدة بالمملكة، في المدة ما بين "26 حتى 31 من شهر أكتوبر لعام 2021م".

وتستعرض المزادات 39 فرصة استثمارية عقارية، وبمساحات إجمالية تتجاوز 217 ألف متر مربع؛ حيث تبدأ بـ"مزاد دانة التخصصي" المقام على 6 فرصٍ عقارية تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وعمائر ومستودع بمدينة الرياض، و"مزاد الخبر" المقام على 4 فرص عقارية، تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وتجارية بمدينة الخبر، ومزاد "أنوار المدينة" المقام على 17 فرصة عقارية، تتمثل في عدة أراضٍ وعمائر تجارية وسكنية ومحطة وفيلا بمنطقة المدينة المنورة، ومزاد "عيون الدمام" المقام على 5 فرص استثمارية تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وعمارة وفلة وشقة وعمارة بمدينة بريدة، ومزاد "رياض الخبراء 2" الإلكتروني المقام على فرصتين استثمارية، تتمثل في قصر وعمارة سكنية بمحافظة رياض الخبراء، ومزاد "روائع جنوب الرياض" الذي يستعرض 5 فرص استثمارية، تتمثل في أراضٍ سكنية وعمارة بمدينة الرياض.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية "infath.sa" بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.