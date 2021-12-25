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شريحة من لسان مريض ببيشة تغلق أبواب معاناته مع فتحة قبة الحنك

تدخل طبي ناجح لفريق مختص بمستشفى الملك عبدالله.. والحالة تتعافى

تمكن فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، من إجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا كان يعاني من فتحة في قُبة الحنك بسبب استئصال ورم حميد قبل ذلك.

وبيّنت "صحة بيشة" أنه تم إجراء عملية إقفال الفتحة بأخذ شريحة من اللسان لإقفالها دون تأثر اللسان؛ حيث اُجريت العملية على يد فريق طبي مكوّن من: الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وقد تحسنت حالة المريض وخرج من المستشفى بصحة وعافية، وأُعطي مواعيد متابعة في العيادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطور المنظومة الصحية بـ"صحة بيشة"، وذلك بدعم وتحفيز من إدارة طب الأسنان وإدارة العقود المؤقتة، وبمتابعة من المشرف العام على المستشفى الدكتور "صالح آل خبتي".

وأعرب المريض عن اعتزازه وفخره بتقدم الخدمات الطبية بمستشفى الملك عبدالله، مثمنًا جهود الفريق الطبي الذي أجرى له العملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شريحة من لسان مريض ببيشة تغلق أبواب معاناته مع فتحة قبة الحنك
سبق

تمكن فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، من إجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا كان يعاني من فتحة في قُبة الحنك بسبب استئصال ورم حميد قبل ذلك.

وبيّنت "صحة بيشة" أنه تم إجراء عملية إقفال الفتحة بأخذ شريحة من اللسان لإقفالها دون تأثر اللسان؛ حيث اُجريت العملية على يد فريق طبي مكوّن من: الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وقد تحسنت حالة المريض وخرج من المستشفى بصحة وعافية، وأُعطي مواعيد متابعة في العيادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطور المنظومة الصحية بـ"صحة بيشة"، وذلك بدعم وتحفيز من إدارة طب الأسنان وإدارة العقود المؤقتة، وبمتابعة من المشرف العام على المستشفى الدكتور "صالح آل خبتي".

وأعرب المريض عن اعتزازه وفخره بتقدم الخدمات الطبية بمستشفى الملك عبدالله، مثمنًا جهود الفريق الطبي الذي أجرى له العملية.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
08:09 PM

شريحة من لسان مريض ببيشة تغلق أبواب معاناته مع فتحة قبة الحنك

تدخل طبي ناجح لفريق مختص بمستشفى الملك عبدالله.. والحالة تتعافى

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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تمكن فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، من إجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا كان يعاني من فتحة في قُبة الحنك بسبب استئصال ورم حميد قبل ذلك.

وبيّنت "صحة بيشة" أنه تم إجراء عملية إقفال الفتحة بأخذ شريحة من اللسان لإقفالها دون تأثر اللسان؛ حيث اُجريت العملية على يد فريق طبي مكوّن من: الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وقد تحسنت حالة المريض وخرج من المستشفى بصحة وعافية، وأُعطي مواعيد متابعة في العيادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطور المنظومة الصحية بـ"صحة بيشة"، وذلك بدعم وتحفيز من إدارة طب الأسنان وإدارة العقود المؤقتة، وبمتابعة من المشرف العام على المستشفى الدكتور "صالح آل خبتي".

وأعرب المريض عن اعتزازه وفخره بتقدم الخدمات الطبية بمستشفى الملك عبدالله، مثمنًا جهود الفريق الطبي الذي أجرى له العملية.

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