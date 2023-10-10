النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

جنوب أفريقيا: 1461 إصابة جديدة و139 وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت جنوب أفريقيا 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 688 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفاً و547 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
جنوب أفريقيا: 1461 إصابة جديدة و139 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت جنوب أفريقيا 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 688 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفاً و547 حالة وفاة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:44 PM

جنوب أفريقيا: 1461 إصابة جديدة و139 وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
150

سجّلت جنوب أفريقيا 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و139 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 688 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفاً و547 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,786
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,674
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,257

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة