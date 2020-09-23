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"الغامدي": اليوم الوطني حب وولاء وانتماء ووطنية نفاخر بها وبتاريخ الوطن ومنجزاته

رفع التهاني للقيادة والشعب

رفع عبدالرحمن بن علي الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 90 لليوم الوطني.

وقال "الغامدي": إن اليوم الوطني فرصة لإحياء المحبة واللحمة الوطنية، واستحضار المعاني العظيمة التي تحملها الذكرى السنوية لتوحيد السعودية، ومحطة لتجديد الاعتزاز بما تحقق للوطن من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، والتطلع نحو المستقبل المشرق بإذن الله.

وأضاف: إن السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- واصلت مسيرتها نحو العطاء والبناء والتقدم حتى أصبحت السعودية اليوم نموذجًا يحتذى به على الأصعدة كافة في ظل التنمية الشاملة والمستدامة التي شهدتها البلاد، وانطلقت من أهداف رؤية السعودية 2030.

واختتم "الغامدي" حديثه قائلاً: نسأل الله في هذه المناسبة المجيدة أن يديم على السعودية عزها ومجدها، وأن يحفظ أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار لهذا الوطن المبارك، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها، وأن يحفظ جنودها المرابطين على الحدود.

عبدالرحمن بن علي الغامدي اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الغامدي": اليوم الوطني حب وولاء وانتماء ووطنية نفاخر بها وبتاريخ الوطن ومنجزاته
سبق

رفع عبدالرحمن بن علي الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 90 لليوم الوطني.

وقال "الغامدي": إن اليوم الوطني فرصة لإحياء المحبة واللحمة الوطنية، واستحضار المعاني العظيمة التي تحملها الذكرى السنوية لتوحيد السعودية، ومحطة لتجديد الاعتزاز بما تحقق للوطن من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، والتطلع نحو المستقبل المشرق بإذن الله.

وأضاف: إن السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- واصلت مسيرتها نحو العطاء والبناء والتقدم حتى أصبحت السعودية اليوم نموذجًا يحتذى به على الأصعدة كافة في ظل التنمية الشاملة والمستدامة التي شهدتها البلاد، وانطلقت من أهداف رؤية السعودية 2030.

واختتم "الغامدي" حديثه قائلاً: نسأل الله في هذه المناسبة المجيدة أن يديم على السعودية عزها ومجدها، وأن يحفظ أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار لهذا الوطن المبارك، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها، وأن يحفظ جنودها المرابطين على الحدود.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
10:34 PM

"الغامدي": اليوم الوطني حب وولاء وانتماء ووطنية نفاخر بها وبتاريخ الوطن ومنجزاته

رفع التهاني للقيادة والشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبدالرحمن بن علي الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 90 لليوم الوطني.

وقال "الغامدي": إن اليوم الوطني فرصة لإحياء المحبة واللحمة الوطنية، واستحضار المعاني العظيمة التي تحملها الذكرى السنوية لتوحيد السعودية، ومحطة لتجديد الاعتزاز بما تحقق للوطن من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، والتطلع نحو المستقبل المشرق بإذن الله.

وأضاف: إن السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- واصلت مسيرتها نحو العطاء والبناء والتقدم حتى أصبحت السعودية اليوم نموذجًا يحتذى به على الأصعدة كافة في ظل التنمية الشاملة والمستدامة التي شهدتها البلاد، وانطلقت من أهداف رؤية السعودية 2030.

واختتم "الغامدي" حديثه قائلاً: نسأل الله في هذه المناسبة المجيدة أن يديم على السعودية عزها ومجدها، وأن يحفظ أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار لهذا الوطن المبارك، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها، وأن يحفظ جنودها المرابطين على الحدود.

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