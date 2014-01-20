اتحاد القدم يوزع تذاكر مباراة الأخضر واليابان للجماهير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-20
واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم ، توزيع تذاكر مباراة الأخضر ونظيره الياباني على جماهير الأخضر والمقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيواجه اليابان عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية ، في دور الـ 16 من بطولة أمم آسيا 2019 ، والتي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام .
يذكر أن الفائز في المباراة سيواجه فيتنام في دور ربع النهائي .
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:14 PM
اتحاد القدم يوزع تذاكر مباراة الأخضر واليابان للجماهير
واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم ، توزيع تذاكر مباراة الأخضر ونظيره الياباني على جماهير الأخضر والمقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيواجه اليابان عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية ، في دور الـ 16 من بطولة أمم آسيا 2019 ، والتي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام .
يذكر أن الفائز في المباراة سيواجه فيتنام في دور ربع النهائي .