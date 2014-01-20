النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم يوزع تذاكر مباراة الأخضر واليابان للجماهير

واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم ، توزيع تذاكر مباراة الأخضر ونظيره الياباني على جماهير الأخضر والمقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيواجه اليابان عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية ، في دور الـ 16 من بطولة أمم آسيا 2019 ، والتي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام .

يذكر أن الفائز في المباراة سيواجه فيتنام في دور ربع النهائي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم يوزع تذاكر مباراة الأخضر واليابان للجماهير
سبق

واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم ، توزيع تذاكر مباراة الأخضر ونظيره الياباني على جماهير الأخضر والمقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيواجه اليابان عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية ، في دور الـ 16 من بطولة أمم آسيا 2019 ، والتي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام .

يذكر أن الفائز في المباراة سيواجه فيتنام في دور ربع النهائي .

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:14 PM

اتحاد القدم يوزع تذاكر مباراة الأخضر واليابان للجماهير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
185

واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم ، توزيع تذاكر مباراة الأخضر ونظيره الياباني على جماهير الأخضر والمقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيواجه اليابان عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية ، في دور الـ 16 من بطولة أمم آسيا 2019 ، والتي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام .

يذكر أن الفائز في المباراة سيواجه فيتنام في دور ربع النهائي .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,113
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,503
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,377

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة